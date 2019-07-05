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ЭКОНОМИКА РБ


ЖИТЕЛЯМ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБМЕНА АКЦИЙ НА ИПЧ «ИМУЩЕСТВО» ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕНЫ АКЦИИ ЕЩЕ 8 ОАО
14:20 05.07.2019

С 1 июля 2019 года для обмена акций на ИПЧ «Имущество» жителям Гомельской области дополнительно предложены акции еще 8 ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, из них три расположены на территории Гомельской области: ОАО «Гомельский электромеханический завод», ОАО «Труд», ОАО «Электроаппаратура».

Другие три находятся в Брестской области: ОАО «Опытный рыбхоз «Селец», ОАО «Пинскводстрой», ОАО «Рыбхоз «Полесье». Еще два расположены в Минской области: ОАО «Радошковичский керамический завод», ОАО «Рыбхоз «Волма».

Порядок обмена ИПЧ «Имущество» на акции следующий: необходимо обратиться в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее данную операцию; ознакомиться с перечнем акционерных обществ и сделать выбор; предъявить документы (паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат ИПЧ «Имущество») и заключить договор.

Вложить можно чеки лично начисленные – без ограничения, а также переоформленные от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи) – не более 250 чеков.

В настоящее время в филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк» для обмена на ИПЧ «Имущество» жителям Гомельской области предлагаются акции 50 открытых акционерных обществ. Постановлением Совета министров № 134 от 28 февраля 2019 года срок обращения ИПЧ «Имущество» продлен по 31 декабря 2020 года.
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