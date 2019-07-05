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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 14,0%
14:08 05.07.2019

Страховые организации республики собрали за январь-май 2019 года 578,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за пять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 13,8%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2019 года страховые взносы составили 362,8 млн. рублей, что на 55,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2019 года – 216,1 млн. рублей, что на 14,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,7% (за январь-май 2018 года – 60,4%).

За январь-май 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 279,3 млн. рублей, что на 20,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2019 года составил 48,2% (за январь- май 2018 года – 50,9%).

За январь-май 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 62,4 млн. рублей (за январь- май 2018 года – 46,7 млн. рублей), из них 35,9 млн. рублей –налоги и неналоговые платежи в бюджет, 26,5 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-май 2018 года – 23,2 млн. рублей и 23,5 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 июня 2019 года составила 8745 человек (на 1 июня 2018 года – 8934 человека).
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