В ближайшем будущем, при условии сохранения стабильной экономической ситуации в стране, снижения цен на торговую недвижимость в Минске ожидать не стоит. Такое мнение высказал руководитель сектора торговой недвижимости «Твоя столица • Недвижимость для бизнеса» Артем Давидович.

«Но и значительного потенциала для роста, в ситуации увеличивающегося предложения, у них тоже нет. При этом рынок торговой недвижимости будет все больше уходить от купли-продажи к аренде», – сказал он.

По его словам, в настоящее время в Минске насчитывается порядка 11,5 тыс. торговых объектов совокупной площадью более 1,3 млн кв. м. При этом на долю торговых центров приходится только порядка 50% площадей. Все остальное – это прочие торговые объекты различного формата и площади.

По части форматов торговых объектов и площадей торговая недвижимость Минска очень многогранна. Официально порядок классификации розничных торговых объектов определен инструкцией о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам (утверждена постановлением Министерства торговли Беларуси №25 от 26 июня 2014 г.). В инструкции достаточно подробно описаны различные торговые объекты – от неизолированных торговых объектов (или просто «островков» на проходах в торговых центрах и т.п.) и маленьких бутиков, до обширных гипермаркетов. Присутствует даже получивший в настоящее время широкое распространение формат магазинов-дискаунтеров. Но на практике, как правило, участниками рынка используется более узкая терминология.

«Например, арендаторами различаются помещения в торговых центрах, жилых домах или на проходных улицах – так называемый street-retail. При этом торговые центры также ранжируются в предпочтениях арендаторов на находящиеся под единым управлением (например, Galleria Minsk, Dana Mall и др.), и те, в которых помещения принадлежат различным собственникам (например, «Силуэт», Globo и др.)», – отметил А. Давидович.

Эксперт подчеркнул, что уже несколько лет для торговых операторов более предпочтителен механизм аренды торговых площадей, чем их покупки в собственность.

Причина – нежелание привязываться к определенному месту и оставаться мобильными. В то время как в собственность торговые помещения приобретаются в большинстве своем с инвестиционной целью. При этом соотношение количества сделок по аренде и купле-продаже имеет значительный перевес в сторону аренды.

Основная доля сделок по аренде приходится на помещения площадью до 150 кв. м. При этом сказать, что площади в торговых центрах являются наиболее желанными, нельзя. Многое зависит, во-первых, от профиля торгового оператора, а во-вторых, от успешности, а значит посещаемости торгового центра. И поэтому нередки случаи, когда торговые помещения, расположенные на первом этаже жилого дома, могут представлять больший интерес за счет постоянного трафика потенциальных посетителей в его окружении, в то время как в торговый центр люди заходят в определенное время и/или дни.

«Если продолжать тему торговых центров, то в тех, что находятся под единым управлением, арендовать площади не так просто. Даже если вас устроит заявляемая стоимость аренды, которая может доходить до 100+ EUR/кв. м на самые маленькие площади (островки) и/или в самых проходных местах. Причина – в соблюдении единой концепции торгового центра, не все арендаторы ей соответствуют. Средняя ставка аренды находится на уровне 30-35 EUR/кв. м с НДС за 80-150 кв. м. Другая сторона монеты – торговые центры, в которых помещения принадлежат различным собственникам. За счет того, что ставки там невысоки и нет «кастинга» для арендаторов, то арендовать там помещение гораздо проще. Но со стороны арендаторов ажиотажного спроса на подобные помещения нет. Все потому, что и трафика посетителей там с каждым годом все меньше: за счет отсутствия четкого зонирования определенных групп товаров, посетителям сложно ориентироваться и они предпочитают посещать другие объекты. В таких торговых центрах средние ставки аренды начинаются от 8 EUR/кв. м для 20-40 метровых помещений», – пояснил А. Давидович.

Он отметил, что помещения, располагающиеся на пешеходных улицах (street-retail), также готовы принять арендаторов, только исходя из их платежеспособности. Ставки аренды на них стартуют с 15 EUR/кв. м с НДС и запросто превышать отметку в 40 EUR/кв. м с НДС – в зависимости от месторасположения, формата и площади помещения.

За январь-май в Минске было продано 56 торговых и 20 административно-торговых помещений.

«Какое количество из них приобретено с целью последующей сдачи в аренду, с точностью сказать сложно. Но основываясь на поступающих к нам заявкам на поиск помещений (в том числе и со стороны инвесторов), могу предположить, что инвестиционный характер имеет преобладающая доля сделок купли-продажи. Средняя площадь приобретенных торговых помещений – 55 кв. м, административно-торговых – 120 кв. м. Эти цифры наглядно подтверждают тот факт, что наибольший спрос сконцентрирован на небольших площадях. Кроме того, поскольку инвесторами зачастую выступают физические лица, то и бюджеты у них соответствующе ограничены. В этом отношении, торговые помещения малой площади для них самые желанные, потому как минимизируется стоимость покупки», - сказал специалист.

Что касается цен, то они могут приятно удивить. Согласно данным совершенных сделок, средняя цена кв. м торговых помещений в 2019 г. составила порядка 1230 USD, что соответствует стоимости кв. м в новостройках класса «Стандарт», в то время как раньше стоимость коммерческой недвижимости была значительно выше жилой. Причина текущего подобного соотношения цен – в высокой востребованности жилой недвижимости и широкого предложения торговой.

«Например, сегодня в большинстве новостроек класса «Стандарт» и выше на первых этажах предусмотрены торговые помещения. Максимальные стоимости кв. м проданных торговых помещений в 2019 г. зафиксированы на уровне чуть более 3 тыс. USD, но это скорее исключение, чем правило. Такие цены характерны для уникальных по совокупности параметров, помещений», – сказал А. Давидович.