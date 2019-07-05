Комитет государственного контроля Гомельской области выявил факты необоснованной выплаты заработной платы трем тренерам специализированных учебно-спортивных учреждений Гомеля и Светлогорска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в свое рабочее время тренеры проводили в данных госорганизациях платные занятия в качестве индивидуальных предпринимателей.

Более того, в Светлогорске тренер ДЮСШ обучал детей одновременно как тренер школы и как предприниматель, в результате за проведение занятий он получал и зарплату в ДЮСШ, и плату от родителей юных спортсменов. При этом обучение детей в ДЮСШ должно было быть бесплатным (за счет средств бюджета).

В Гомеле тренер-преподаватель СДЮШОР на протяжении 5 лет оказывал платные услуги по обучению кикбоксингу и таиландскому боксу, не будучи зарегистрированным в качестве ИП.

Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Помимо этого, мониторинг показал, что не все субъекты хозяйствования соблюдают правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг, что может негативно повлиять на развитие и состояние здоровья юных спортсменов.

Некоторые организации и индивидуальные предприниматели принимали в спортивные секции детей, возраст которых был ниже рекомендуемого минимума, а также без медицинской справки о состоянии здоровья. К примеру, для занятий каратэ рекомендуемый минимальный возраст составляет 9 лет, при этом одна из гомельских организаций набирала в учебные группы детей с 4 лет и без медсправки.

Установлены факты, когда учебно-тренировочные занятия с детьми проводили тренеры, не имеющие необходимого образования в сфере физкультуры и спорта (нарушения установлены в трех организациях Гомеля и у ИП, обучающих художественной гимнастике, каратэ, тхэквондо и джиу-джитсу).

Информация о выявленных нарушениях и недостатках направлена в Гомельский облисполком для принятия мер реагирования.

На начало 2019 года в Гомельской области физкультурно-оздоровительные услуги оказывали более 120 организаций и индивидуальных предпринимателей.