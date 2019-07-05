Министерство финансов Беларуси (приказ №222 от 27 июня 2019 года) приняло решение о приостановлении с 17 июля по 16 августа 2019 г. действия специального разрешения (лицензии) №02200/3401-1246-1127, выданного ООО «ЭГАЛ-ИНВЕСТ» на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, это связано с непредставлением лицензиатом письменного уведомления об устранении нарушения, указанного в требовании (предписании) №26-4-1-17/1375 от 12 апреля 2019 г.