|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ ООО «ЭГАЛ-ИНВЕСТ» НА БИРЖЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
12:00 05.07.2019
Министерство финансов Беларуси (приказ №222 от 27 июня 2019 года) приняло решение о приостановлении с 17 июля по 16 августа 2019 г. действия специального разрешения (лицензии) №02200/3401-1246-1127, выданного ООО «ЭГАЛ-ИНВЕСТ» на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, это связано с непредставлением лицензиатом письменного уведомления об устранении нарушения, указанного в требовании (предписании) №26-4-1-17/1375 от 12 апреля 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
Курсы в банках
на 05.07.2019
Конвертация в банках
на 05.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте