Размещенная на сайте информация о товаре, в том числе о его цене, должна быть достоверной и не вводить потребителей в заблуждение. На это обращает внимание владельцев интернет-магазинов, реализующих товары как потребителям, так и субъектам хозяйствования (индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам), Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, при этом информация о цене товара должна быть доведена до сведения потребителей до момента заключения договора розничной купли-продажи, т.е. на сайте интернет-магазина. При совершении покупки в интернет-магазине моментом заключения договора розничной купли-продажи считается момент выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, иного документа, подтверждающего факт приобретения товара.

При реализации товаров потребителям по розничным ценам соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включается в цену товара. При этом в цене товара (в том числе на ярлыках товаров и ценниках, а также в чеках и других выдаваемых покупателю документах, сумму этого налога выделять не требуется (ч. 1 п. 4 ст. 130 Налогового кодекса).

На основании статей 5 и 7 закона №90-З от 9 января 2002 г. «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на своевременное получение достоверной информации о предлагаемых товарах, в том числе об их цене. Это в свою очередь обеспечивает право потребителя на свободный и правильный с точки зрения потребителя выбор.

В соответствии с пунктом 9 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета министров №31 от 15 января 2009 г., продавец на сайте интернет-магазина до момента заключения договора розничной купли-продажи должен предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о цене товара.

После осуществления заказа потребителем и подтверждения принятия такого заказа продавцом цена должна оставаться неизменной.

В случаях, когда интернет-магазин реализует товары не только физическим лицам (потребителям), но и субъектам хозяйствования, в целях исключения ситуаций введения в заблуждение относительно цены товара МАРТ рекомендует информацию о товарах, в том числе об их ценах, размещать на сайте таким образом, чтобы обеспечивалось четкое разграничение информации о товарах для потребителей и для юридических лиц (например, путем создания на сайте интернет-магазина раздела товаров, реализуемых непосредственно субъектам хозяйствования).

МАРТ обращает внимание владельцев интернет-магазинов на недопустимость создания ситуаций, при которых после осуществления заказа потребителем (например, направления товара в корзину или после заказа его по телефону, указанному на сайте интернет-магазина и др.) цена товара изменяется.

За нарушение законодательства о защите прав потребителей и правил торговли статьей 12.17 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.