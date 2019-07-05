Национальная экспозиция Беларуси была представлена на 25-й Международной выставке сельского хозяйства и животноводства AgroActiva, которая прошла 26-29 июня в Армстронге (Аргентина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в белорусской экспозиции приняли участие 18 организаций и предприятий, представляющих сельскохозяйственное машиностроение, научные разработки в сфере сельского хозяйства, продукты питания, напитки, упаковочные материалы.

Продукция ОАО «Минский завод игристых вин» была высоко оценена участниками мероприятия.

27 июня в рамках национальной экспозиции состоялся бизнес-день Беларуси. Вниманию участников мероприятия были продемонстрированы презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала нашей страны, а также белорусских предприятий участников национальной экспозиции.

На стенде Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» была представлена практически полная линейка продукции ОАО «Минский завод игристых вин», в том числе «Советское шампанское», игристые вина, вина виноградные натуральные, а также винные коктейли.

AgroActiva – крупнейшая выставка в Латинской Америке. Общая площадь экспозиции составляет 3 млн кв. метров, а количество посетителей превышает 200 тыс. человек.

Аргентина является одной из крупнейших экономик Латинской Америки. За 2018 год товарооборот между Беларусью и Аргентиной составил 134,3 млн долларов (105,4% к уровню 2017 года). Экспорт составил 31,2 млн долларов (400,0% к уровню 2017 года), импорт – 103,1 млн долларов (86,2% к уровню 2017 года).