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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ЛИФТ ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ ВЫСТАВКИ RUSSIAN ELEVATOR WEEK-2019
10:59 05.07.2019
Могилевский лифт завоевал Гран-при выставки Russian Elevator Week-2019.
Как сообщает сайт ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», пассажирский лифт без машинного помещения ПБВ1010Г стал лучшим на крупнейшей выставке лифтовой отрасли России и ЕАЭС.
Кроме того, разработка научно-технического центра предприятия признана лауреатом в номинации «Инновации в сфере подъемно-транспортного оборудования».
Лифт-победитель выполнен на высоком техническом уровне, соответствующем лучшим зарубежным аналогам. Особенностью конструкции является наличие устройств безопасности, которые позволяют устанавливать оборудование лифта в шахты с уменьшенными размерами верхнего этажа (2600 мм) и глубины приямка (400 мм).
В проектировании данной модели принимали участие специалисты Академии наук Беларуси.
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