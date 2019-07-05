ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВСКИЙ ЛИФТ ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ ВЫСТАВКИ RUSSIAN ELEVATOR WEEK-2019

10:59 05.07.2019 Могилевский лифт завоевал Гран-при выставки Russian Elevator Week-2019. Как сообщает сайт ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», пассажирский лифт без машинного помещения ПБВ1010Г стал лучшим на крупнейшей выставке лифтовой отрасли России и ЕАЭС. Кроме того, разработка научно-технического центра предприятия признана лауреатом в номинации «Инновации в сфере подъемно-транспортного оборудования». Лифт-победитель выполнен на высоком техническом уровне, соответствующем лучшим зарубежным аналогам. Особенностью конструкции является наличие устройств безопасности, которые позволяют устанавливать оборудование лифта в шахты с уменьшенными размерами верхнего этажа (2600 мм) и глубины приямка (400 мм). В проектировании данной модели принимали участие специалисты Академии наук Беларуси.