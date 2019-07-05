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ЭКОНОМИКА РБ
ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ ОО «ЕВРОТОРГ» В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ МАРТ
10:46 05.07.2019
Верховный суд 4 июля рассмотрел дело по заявлению ООО «Евроторг» (Минск) о признании недействительным решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси о признании факта наличия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, решением суда ООО «Евроторг» (Минск) в удовлетворении заявления о признании недействительным решения МАРТ №186/37-2019 от 04.05.2019 о признании факта наличия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг» отказано.
Решение вступило в законную силу, может быть обжаловано в кассационном порядке.
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