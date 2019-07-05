В Минске 4 июля объявлены лауреаты ежегодного конкурса «Человек Дела» - руководители наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий, работающих на белорусском рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС организаторы конкурса – издательская группа «Дело», в этом году на звание «Человек Дела» претендовали порядка 150 кандидатов, но победителями объявлены только 12. Среди номинантов этого года нет женщин, зато география конкурса расширяется, и в списке лауреатов – представители Брестской, Гродненской и Гомельской области, а также страны ближнего зарубежья - Азербайджана.

Лауреаты конкурса «Человек Дела-2019»:

в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» - генеральный директор ОАО «Керамин» Александр Яновский;

в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке» - учредитель ООО «Торговый дом Азербайджана» Васиф Исмаилов;

в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» - директор ООО «Олмисервис» Михаил Зайкин;

в номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» - глава «крестьянского хозяйства Шруба М.Г» Михаил Шруб;

в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления» - директор ООО «Праймилк» Анатолий Белявский;

в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» - директор ОАО «Волатавто» Евгений Бабарыкин;

в номинации «За создание инфраструктуры электронного правительства» - директор РУП «Национальный центр электронных услуг» Андрей Ильин;

в номинации «За повышение престижа марки «сделано в Беларуси» - директор ЗАО «Голографическая индустрия» Александр Бобореко;

в номинации «За высокое качество бизнес-услуг» - руководитель группы компаний «Твоя Столица» Владимир Давидович;

в номинации «За инновационный подход в формировании комплексной и устойчивой системы дорожной безопасности» - генеральный директор группы компаний «СТиМ» Игорь Черненко;

в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» - основатель компаний «Диамантпром» и «Платина-груп» Алексей Корягин;

в номинации «За создание и продвижение нового отечественного бренда профессиональной косметики для волос sergio professional» - директор компании «Милонда» Сергей Гайчук.

Итоги конкурса подводит общественный совет, в который входят наиболее авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели. Возглавляет совет Петр Никитенко, академик, доктор экономических наук, профессор, советник НАН, создатель белорусской инновационной и ноосферной школы, обладатель золотой медали Европейской научно-промышленной палаты (ЕНПП), номинант Нобелевской премии по ноосферной экономике, Китайской премии ООН династии ТАН по устойчивому развитию, лауреат Общественной Премии Союзного государства - 2018.

Рассматривая кандидатуры лауреатов, общественный совет конкурса «Человек Дела» руководствовался весьма жесткими критериями отбора, учитывались и личные качества управленцев: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм.

«Бизнес – зеркало любых изменений в экономике страны. Есть золотое правило: «чтобы стоять на месте - нужно бежать, чтобы двигаться вперед – нужно двигаться в два раза быстрее». А задача современных руководителей – бежать в 3-4 раза быстрее, чтобы успевать за происходящими в мире изменениями, стараться не просто применять лучшие в мире практики, а быть их законодателями. Сегодня базовым технологическим ресурсом экономики становятся цифровая экономика и интернет-технологии. Наступило время либерализации, массового внедрения инноваций, поощрения деловой инициативы. В этой новой экономике фокус полностью направлен на человека – его таланты, реализацию и совершенствование. И поэтому роль личности в экономике будущего становится доминирующей: ставка должна быть не на бизнес как таковой, а на человека дела», - сказал П. Никитенко.

Лауреатам конкурса «Человек Дела-2019» вручаются дипломы Издательской группы «Дело» и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения принимают участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в нашей стране, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели.