За январь-июнь 2019 года через пункт пропуска «Козловичи», в котором таможенники осуществляют функции пограничного контроля, проследовало почти на 8 тыс. больше транспортных средств, чем за аналогичный период 2018 года. Эта цифра достигла показателя в 270 тыс. грузовых автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, с начала 2019 года таможенники осуществляют функции пограничного контроля в трех пунктах пропуска: «Козловичи» на границе с Польшей, а также в двух железнодорожных – «Гудогай» на станции «Молодечно» и «Бигосово» на станции «Полоцк».

В их обязанности, помимо таможенных операций, входит проверка документов физических лиц, договоров обязательного страхования владельцев транспортных средств, контроль соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил их транзитного проезда.

Работает принцип «одного окна» - все документы представляются должностному лицу таможни, что позволяет сократить время на проведение контрольных процедур и увеличить пропускную способность пунктов пропуска.