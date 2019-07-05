ЭКОНОМИКА РБ

ОДИННАДЦАТЬ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ПОЯВИЛОСЬ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

09:43 05.07.2019 Ряд двухсторонних документов подписан 2 июля в ходе работы Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» «Открытый парк «Великий камень» ‒ пример глобальных возможностей». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сертификаты резидентов «Великого камня» были вручены представителям одиннадцати предприятий. Среди них ‒ несколько компаний из Китая, Беларуси, два швейцарских предприятия, совместное предприятие Беларуси, Литвы и Эстонии, а также один израильский проект. Сферы деятельности новых проектов ‒ хранение и обработка больших объемов данных, машиностроение и электроника, разработка промышленного роботизированного оборудования, производство инновационных компьютеров, биотехнологии и фармацевтика. Общее число резидентов Китайско-белорусского индустриального парка составило 55.