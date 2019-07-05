ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОДИННАДЦАТЬ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ПОЯВИЛОСЬ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
09:43 05.07.2019

Ряд двухсторонних документов подписан 2 июля в ходе работы Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» «Открытый парк «Великий камень» ‒ пример глобальных возможностей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сертификаты резидентов «Великого камня» были вручены представителям одиннадцати предприятий.

Среди них ‒ несколько компаний из Китая, Беларуси, два швейцарских предприятия, совместное предприятие Беларуси, Литвы и Эстонии, а также один израильский проект. Сферы деятельности новых проектов ‒ хранение и обработка больших объемов данных, машиностроение и электроника, разработка промышленного роботизированного оборудования, производство инновационных компьютеров, биотехнологии и фармацевтика.

Общее число резидентов Китайско-белорусского индустриального парка составило 55.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
валюта курс
EUR 2.3114
USD 2.0488
RUB 3.2296
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3074 -0.004
USD 2.0488 0
RUB 3.2232 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3060 2.3100
USD 2.0470 2.0500
RUB 3.2170 3.2270
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1290
EUR/RUB 71.4000 71.9000
USD/RUB 63.4000 63.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте