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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИННАДЦАТЬ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ПОЯВИЛОСЬ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
09:43 05.07.2019
Ряд двухсторонних документов подписан 2 июля в ходе работы Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» «Открытый парк «Великий камень» ‒ пример глобальных возможностей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сертификаты резидентов «Великого камня» были вручены представителям одиннадцати предприятий.
Среди них ‒ несколько компаний из Китая, Беларуси, два швейцарских предприятия, совместное предприятие Беларуси, Литвы и Эстонии, а также один израильский проект. Сферы деятельности новых проектов ‒ хранение и обработка больших объемов данных, машиностроение и электроника, разработка промышленного роботизированного оборудования, производство инновационных компьютеров, биотехнологии и фармацевтика.
Общее число резидентов Китайско-белорусского индустриального парка составило 55.
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