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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ЛАБОРАТОРИИ В НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
09:24 05.07.2019
Научно-исследовательская лаборатория функционального питания открылась на базе Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, в новой лаборатории будут заниматься разработкой персонифицированного питания для создания рецептур и инновационных технологий функциональных пищевых продуктов. Здесь также будут проводить научные исследования продуктов детского питания, питания больных с наследственными и алиментарно-зависимыми заболеваниями, клинические исследования по оценке эффективности новых видов обогащающих добавок и др.
Данное направление научной деятельности имеет важное значение не только для здоровья населения, но и для укрепления продовольственной безопасности, экспортного потенциала страны, отметил Михаил Мясникович, принявший участие в церемонии открытия лаборатории.
Он предложил проанализировать вопрос о дооснащении научно-исследовательских лабораторий, задействованных в данном сегменте, необходимым современным оборудованием. Будет проработан вопрос о создании соответствующей межведомственной рабочей группы. По инициативе Александра Турчина обсуждена возможность привлечения в проекты по созданию новых продуктов питания венчурных инвестиций.
«Здоровый образ жизни, правильное питание — эти вещи сейчас выходят на первый план. Подбор для каждого человека своей рецептуры питания — это, мне кажется, очень перспективное направление. Такие технологии в производстве продуктов — наше настоящее и будущее. Это еще и перспективный рынок, думаю, что это одно из направлений, по которым Беларуси нужно двигаться вперед», - подчеркнул первый вице-премьер Александр Турчин.
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