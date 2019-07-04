|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ-2019 ПРОЙДЕТ 17-20 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
17:17 04.07.2019
Белорусский промышленно-инвестиционный форум-2019 пройдет 17-20 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, концепция форума предполагает сочетание международных специализированных выставок «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех» и деловой программы, посвященной современным трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси.
Форум направлен на оказание содействия предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций. Среди основных целей мероприятия — повышение инвестиционной привлекательности Беларуси, мобилизация отечественных и иностранных частных инвестиций в экономику Беларуси.
В программе форума:
международные специализированные выставки «ТехИнноПром»,
«Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех»;
панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам привлечения инвестиций в промышленность с презентацией инвестиционных возможностей Беларуси;
международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»;
международный научно-практический симпозиум «Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь»;
конференция «Опыт взаимодействия научных организаций и предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь»;
конференция «Маркетинг В2В – интегратор развития отечественного промышленного потенциала»;
круглый стол «Перспективы применения композиционных материалов в нефтехимической промышленности Беларуси»;
биржа субконтрактов в промышленности;
ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства»;
кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия инновационного сотрудничества»;
конкурс сварщиков Беларуси с международным участием;
семинары и презентации участников выставки.
Форум проводится в республике с 1997 года. За годы проведения форума участие в нем приняли компании более чем из 30 стран мира. Были организованы Национальные экспозиции Украины, Чехии и Китая.
Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, около 150 компаний вошли в число постоянных экспонентов. Расширяется и закрепляется интерес к форуму со стороны российских регионов, стран Евразийского экономического союза. Представительные коллективные экспозиции в разные годы формировали предприятия Новгородской, Новосибирской, Волгоградской, Липецкой, Свердловской, Самарской, Пензенской, Рязанской областей, Татарстана, Мордовии, Омска, Северо-Западного федерального округа России.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2019
Курсы в банках
на 04.07.2019
Конвертация в банках
на 04.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте