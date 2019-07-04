Белорусский промышленно-инвестиционный форум-2019 пройдет 17-20 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, концепция форума предполагает сочетание международных специализированных выставок «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех» и деловой программы, посвященной современным трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси.

Форум направлен на оказание содействия предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций. Среди основных целей мероприятия — повышение инвестиционной привлекательности Беларуси, мобилизация отечественных и иностранных частных инвестиций в экономику Беларуси.

В программе форума:

международные специализированные выставки «ТехИнноПром»,

«Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех»;

панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам привлечения инвестиций в промышленность с презентацией инвестиционных возможностей Беларуси;

международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»;

международный научно-практический симпозиум «Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь»;

конференция «Опыт взаимодействия научных организаций и предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь»;

конференция «Маркетинг В2В – интегратор развития отечественного промышленного потенциала»;

круглый стол «Перспективы применения композиционных материалов в нефтехимической промышленности Беларуси»;

биржа субконтрактов в промышленности;

ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства»;

кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия инновационного сотрудничества»;

конкурс сварщиков Беларуси с международным участием;

семинары и презентации участников выставки.

Форум проводится в республике с 1997 года. За годы проведения форума участие в нем приняли компании более чем из 30 стран мира. Были организованы Национальные экспозиции Украины, Чехии и Китая.

Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, около 150 компаний вошли в число постоянных экспонентов. Расширяется и закрепляется интерес к форуму со стороны российских регионов, стран Евразийского экономического союза. Представительные коллективные экспозиции в разные годы формировали предприятия Новгородской, Новосибирской, Волгоградской, Липецкой, Свердловской, Самарской, Пензенской, Рязанской областей, Татарстана, Мордовии, Омска, Северо-Западного федерального округа России.