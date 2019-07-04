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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «НАФТАН» НАЧАЛО ПОЛУЧАТЬ ПО «ДРУЖБЕ» ЧИСТУЮ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ
16:14 04.07.2019

С 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу «Унеча-Полоцк1» обеспечивается отгрузка нефти на ОАО «Нафтан».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Полоцктранснефть Дружба», в рамках реализации мероприятий дорожной карты «грязная» нефть из нефтепровода «Унеча-Полоцк1» вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Россию.

3 июля 2019 года партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.

Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк2»
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