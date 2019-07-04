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ЭКОНОМИКА РБ
РЕКОНСТРУКЦИЯ МИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДОЛЖНА ЗАВЕРШИТЬСЯ В КОНЦЕ 2020 ГОДА
15:38 04.07.2019
Реконструкция Минской ТЭЦ-3 должна завершится в конце 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, инвестиционный проект по реконструкции Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощностей 14 МПа реализуется с 2018 г. Генеральной подрядной организацией, обеспечивающей строительство объекта «под ключ», выступает государственное предприятие «Белэнергострой», входящее в систему Министерства энергетики.
На площадку строительства объекта поставлено практически все основное и вспомогательное оборудование, котельная установка. Комплексным поставщиком выступает АО «Уральский турбинный завод» (Россия).
В настоящее время генеральным подрядчиком проводятся общестроительные работы по устройству фундаментов турбины, котлоагрегата и вентиляторной градирни. В июле 2019 г. запланирован монтаж оборудования турбины, а также завершение общестроительных работ по устройству фундаментов вентиляторной градирни.
К сборке и монтажу котельной установки и градирни планируется приступить в августе текущего года.
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