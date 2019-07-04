ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС МИНСКА ПРОВЕДЕТ 5 ИЮЛЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

15:03 04.07.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ольга Кишко проведет 5 июля выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 в инспекции МНС по Центральному району Минска (пр. Машерова, 7).