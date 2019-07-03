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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ ПО ПОИСКУ СЪЕМНОГО ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ИЮНЕ НА 3,5%
14:22 04.07.2019

Скорое окончание учебного года у студентов и приближение очередной вступительной кампании подогревает спрос на аренду квартир в Минске.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, в июне количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на 3,5%. В ближайшие месяцы тенденция имеет все шансы на продолжение.

Готовятся к очередной волне высокого спроса и арендодатели. В июне число объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло сразу на 8,2%.

Спрос на данный момент немного ниже, чем в начале лета 2018 года, а предложение, напротив, выше.

За квартиры, вышедшие на рынок в июне, собственники рассчитывали получить не меньше устоявшегося весной уровня цен. Как итог, положительная ценовая динамика была отмечена у всех типов квартир. В наибольшей степени подорожала аренда 1-комнатных квартир, средний уровень цен на «двушки» и «трешки» также вырос.

На конец июня средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $265 (рост к маю на 2,7%); 2-комнатные квартиры — $345 (рост на 2,1%); 3-комнатные квартиры — $417 (рост на 1%).

Рост цен на аренду за последний год составил, в зависимости от типа квартир, от 8% до 11%.

Инвестиционная привлекательность аренды выросла на фоне неменяющихся цен на квартиры в Минске. По итогам июня индекс доходности аренды поднялся на отметку 6,09%, что является повторением самого высокого значения за последние 4,5 года.
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