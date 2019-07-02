За январь-май 2019 г. субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 188,2 млн рублей, или 36% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 22,6%, или на 34,7 млн рублей в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 24,5%, или 32,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 10,5%, или 2,3 млн рублей.

На 1 июня 2019 г. в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 32,5 тыс. плательщиков, в том числе 24,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,4 тыс. юридических лиц.