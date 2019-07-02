Заместитель управляющего сельхозучастка и главный ветврач Барановичского госпредприятия в 2017-2019 годах закупали ветеринарные препараты у фирмы-посредника в 2-2,5 раза дороже их реальной стоимости. В результате бюджету причинен ущерб на сумму 296 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, факт хищения путем злоупотребления служебными полномочиями выявлен работниками Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области и Барановичского межрайонного комитета государственного контроля в ходе оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, направленных на борьбу с необоснованным посредничеством.

Установлено, что главный ветврач комплекса по выращиванию свиней в 2017 году в нарушение действующего порядка закупок организовал приобретение ветеринарных препаратов у посреднической структуры по необоснованной высокой цене. Переплата составила почти 92 тыс. рублей. Эти деньги «партнеры» потратили на личные нужды.

С января 2018 года по февраль 2019 года аналогичными закупками у этой фирмы-посредника занимался заместитель управляющего производственного участка данного предприятия. Поскольку цена приобретенных ветпрепаратов была в 2-2,5 раза выше их реальной стоимости, госпредприятие переплатило коммерческой фирме почти 204 тыс. рублей. Этой суммой заместитель управляющего и коммерсанты (муж и жена) распорядились в личных целях.

По материалам межрайонной финансовой милиции в отношении двух бывших должностных лиц барановичского предприятия и двух представителей коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ведется следствие.