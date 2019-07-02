Делегация Белорусской железной дороги приняла участие в мероприятиях в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» прошел 2 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ключевой темой пленарного заседания стало участие государств в глобальной инициативе «Пояс и путь». В рамках Форума состоялось подписание ряда двусторонних документов, прошла регистрация новых резидентов парка.

Начальник БЖД Владимир Морозов подписал меморандум о совместных действиях по созданию закрытого акционерного общества «Международный терминал Великий камень». Меморандум был подписан между АО «Дуйсбургер Хафен», ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭнБиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания», Государственным объединением «Белорусская железная дорога» и Хупак Интермодал СА.

На панельных секциях участники форума обсудили инновационное развитие и новые технологии, перспективы сотрудничества с финансовыми институтами, взаимодействие транспортных и логистических систем при обеспечении трансконтинентальных перевозок. Так, заместитель главного инженера Белорусской железной дороги Геннадий Глевицкий рассказал о важности сотрудничества железных дорог и цифровой трансформации железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай.

Кроме того, с 30 июня по 2 июля Белорусская железная дорога приняла участие в выставке белорусских и китайских товаров и услуг. На стенде белорусской магистрали были представлены информационно-рекламные материалы об ее услугах, техническом и технологическом потенциале перегрузочных мощностей, тарифной политике, организации контейнерных перевозок. Состоялся ряд деловых контактов и встреч.