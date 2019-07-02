Госстандартом подготовлен проект Плана государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект плана сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных организаций страны.

В нем предусматривается разработка изменений в отдельные технические регламенты Таможенного союза, а также государственных стандартов в области энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, электротехники, химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности.

Ознакомиться с проектом можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».

Замечания по данному проекту можно направлять до 1 августа 2019 г. в Госстандарт по e-mail: .