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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НА 2020 ГОД
10:20 04.07.2019
Госстандартом подготовлен проект Плана государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект плана сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных организаций страны.
В нем предусматривается разработка изменений в отдельные технические регламенты Таможенного союза, а также государственных стандартов в области энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, электротехники, химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности.
Ознакомиться с проектом можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
Замечания по данному проекту можно направлять до 1 августа 2019 г. в Госстандарт по e-mail: .
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