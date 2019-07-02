РУП «Витебскэнерго» при поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР) реализовало инвестиционный проект «Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, по завершении гарантийного периода эксплуатации Полоцкой ГЭС подписано свидетельство об окончании контракта между РУП «Витебскэнерго» и ОАО «ВО Технопромэкспорт». Евразийским банком развития ранее в целях реализации проекта был предоставлен кредит в размере 80 млн долларов США.

Полоцкая ГЭС мощностью 21,75 МВт введена в эксплуатацию 30 июня 2017 года. Генеральным подрядчиком проекта выступило ОАО «ВО Технопромэкспорт».

«Финансирование проектов в области возобновляемой энергетики является приоритетным направлением деятельности банка. ЕАБР и РУП «Витебскэнерго» организовали эффективное взаимодействие при финансировании проекта строительства Полоцкой ГЭС. Надеемся на дальнейшую плодотворную работу в сфере электрогенерации в Республике Беларусь», - заявил член правления, руководитель блока «Промышленность и энергетика» Всеволод Смаков.