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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ОБНОВИЛА ЛИНЕЙКУ «ИКС» ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА
16:47 02.07.2019

Телеком-оператор МТС обновил линейку «ИКС» для пользователей домашнего интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь в услугах «Х5» и «Х6» не осталось ограничений по объему трафика: к безлимитному домашнему и мобильному интернету добавился безлимит звонков во все сети.

Раньше безлимитные звонки во все сети действовали только 12 месяцев с момента подключения к линейке «ИКС» в рамках акции для новых абонентов. Сейчас пользователи услуг «Х5» и «Х6» получат безлимит звонков во все сети страны на все время пользования домашним интернетом МТС.

Кроме того, для абонентов, подключающих домашний интернет МТС впервые, действует акция: в течение первых 12 месяцев после подключения услуги «X5» и «X6» будут стоить 15 и 22 руб. в месяц соответственно. Стандартная стоимость младшей услуги линейки составляет 26,5 руб., а старшей — 37 руб.

Линейка «ИКС» состоит из двух услуг — «X5» и «X6», каждая из которых предоставляет доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с ночью без ограничений по объему трафика. Обе услуги включают безлимит мобильного интернета и звонков во все сети за 5 рублей в месяц на все время пользования домашним интернетом МТС (для одного номера абонентам «Х5» и для двух номеров абонентам «Х6»). В стоимость услуги «Х6» также включены более 90 каналов МТС ТВ и лицензионный антивирус для ПК и смартфона Dr. Web.
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