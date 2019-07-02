|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС ОБНОВИЛА ЛИНЕЙКУ «ИКС» ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА
16:47 02.07.2019
Телеком-оператор МТС обновил линейку «ИКС» для пользователей домашнего интернета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь в услугах «Х5» и «Х6» не осталось ограничений по объему трафика: к безлимитному домашнему и мобильному интернету добавился безлимит звонков во все сети.
Раньше безлимитные звонки во все сети действовали только 12 месяцев с момента подключения к линейке «ИКС» в рамках акции для новых абонентов. Сейчас пользователи услуг «Х5» и «Х6» получат безлимит звонков во все сети страны на все время пользования домашним интернетом МТС.
Кроме того, для абонентов, подключающих домашний интернет МТС впервые, действует акция: в течение первых 12 месяцев после подключения услуги «X5» и «X6» будут стоить 15 и 22 руб. в месяц соответственно. Стандартная стоимость младшей услуги линейки составляет 26,5 руб., а старшей — 37 руб.
Линейка «ИКС» состоит из двух услуг — «X5» и «X6», каждая из которых предоставляет доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с ночью без ограничений по объему трафика. Обе услуги включают безлимит мобильного интернета и звонков во все сети за 5 рублей в месяц на все время пользования домашним интернетом МТС (для одного номера абонентам «Х5» и для двух номеров абонентам «Х6»). В стоимость услуги «Х6» также включены более 90 каналов МТС ТВ и лицензионный антивирус для ПК и смартфона Dr. Web.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2019
Курсы в банках
на 02.07.2019
Конвертация в банках
на 02.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте