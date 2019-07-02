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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА СПЕЦПОЕЗД НА ВРЕМЯ СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА В ВИТЕБСКЕ
16:30 02.07.2019
Белорусская железная дорога продолжает продажу проездных документов на поезд Минск-Витебск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в настоящее время уже продано более 1300 проездных документов. Белорусская железная дорога предусмотрела удобный график движения поезда межрегиональных линий №644/643 Минск-Витебск на время проведения XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Поезд будет курсировать ежедневно из Минска с 8 по 19 июля, а из Витебска с 9 по 20 июля.
Специальный поезд в дни проведения фестиваля Белорусская железная дорога назначает уже девятый год подряд и с каждым годом популярность данного проекта возрастает. К примеру, только за последние четыре года перевезено порядка 18000 пассажиров.
Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский — 12.42, прибытия в Витебск — 16.18. В пути следования поклонникам фестиваля будет предоставлена возможность изучить праздничную программу мероприятия. Тематика фестиваля будет отражена и в оформлении поезда. В вагонах будут размещены праздничные плакаты, макеты с маршрутными указателями. Эмблема фестиваля будет присутствовать на беджах у работников поездной бригады. Из Витебска поезд будет отправляться ночью в 1.30 и прибывать в Минск утром в 5.52.
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