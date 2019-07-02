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ЭКОНОМИКА РБ


МИНГОРИСПОЛКОМ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ БВФБ
15:42 02.07.2019

В Мингорисполкоме создана комиссия, которая будет заниматься проведением аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ, находящихся в коммунальной собственности. Аукционы будут проходить на торговой площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в декабре прошлого года было принято постановление Совета министров №909, которое утвердило Положение о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа. Развитие фондового рынка – это не только выполнение положений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, но и имидж страны. Коммунальная собственность должна быть представлена на этом рынке. Планируется начать с мелких или миноритарных пакетов акций, принадлежащих Минску: с долей города в уставных фондах до 25%.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже проводятся в электронном формате. За счет этого повышается прозрачность сделок. С помощью аукционной деятельности Мингорисполком рассчитывает привлечь иностранные инвестиции.

В настоящее время проводится активная работа по подготовке первого аукциона по продаже миноритарных пакетов акций, находящихся в собственности Минска, в новом формате.
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