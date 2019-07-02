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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СЫРОГО МОЛОКА ЧЕРЕЗ БУТБ
14:48 02.07.2019

Реализация сырого молока через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) имеет положительный эффект. Это отметил директор РУП «Учхоз БГСХА» Михаил Гулый в ходе круглого стола «Биржевые торги сырым коровьим молоком на внутренний рынок: тенденции и роль в системе экономики», состоявшемся 1 июля в редакции издания «Сельская газета».

Мероприятие собрало представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», а также крупнейших продавцов и покупателей молока.

В частности, РУП «Учхоз БГСХА» является самым активным участников биржевых торгов сырым молоком – на его долю приходится более половины от общего объема молочного сырья, реализованного в текущем году с применением биржевого механизма. По словам руководителя учхоза, благодаря биржевым торгам не только выросла отпускная цена молока, но и повысилась производственная дисциплина на предприятии.

«Если по прямым договорам наше молоко продавалось в среднем по 550 рублей за тонну, то на бирже за счет конкуренции среди покупателей его стоимость достигала и 770 рублей. То есть выгода для нас как производителя очевидна. Кроме того, мы стали строже контролировать качество нашей продукции, поскольку от этого зависит имидж нашего предприятия. Поэтому можно сказать, что биржевые торги оказали на нас дисциплинирующий эффект», - подчеркнул Михаил Гулый.

Как сообщает сайт БУТБ, участники круглого стола также обсудили роль биржи как ценового индикатора на рынке молочного сырья, поделились мнениями касательно перспектив использования биржевой площадки для обеспечения равнодоступности качественного сырья и высказали предложения по стимулированию молокопроизводителей к выставлению своей продукции на биржевые торги.

В итоге было отмечено, что на сегодня созданы все необходимые условия для развития биржевого сегмента молочного рынка и по мере роста интереса производителей и покупателей сырого молока товарооборот будет расти, а круг участников – расширяться.
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