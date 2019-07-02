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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПОЯВИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР
13:08 02.07.2019
В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 1 июля заложили первый камень международного выставочного конференц-центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в индустриальном парке, будущий центр будет состоять из конференц-зала и пятизвездочной гостиницы и будет введен в эксплуатацию в 2021 году.
Общий объем инвестиций в проект составит около 45 млн долларов США.
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