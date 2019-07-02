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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРЯЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАВОДА В БРЕСТЕ
12:40 02.07.2019
Генеральная прокуратура в соответствии с поручением главы государства проводит проверку по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности Беларуси по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса, в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО «ПАК-управление»; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»; Сергея Охремчука, ранее директора ООО «Белинвестторг-Сплав», в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав».
1 июля к указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также по инициативе Генпрокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражей.
Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов.
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