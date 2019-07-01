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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И АВТОПРОМЕ
12:33 02.07.2019

Продукты в области искусственного интеллекта (ИИ), разработанные в Беларуси, успешно применяются в сфере здравоохранения, автомобильной промышленности и сельского хозяйства. Об этом заявил на первом форуме по искусственному интеллекту в рамках инициативы «Один пояс – один путь» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, данные разработки ведутся в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси, БГУ, БГУИР.

«В Беларуси созданы все условия, начиная от нормативно-правовой базы, достаточно значимо облегчающей работу в сфере информационно-коммуникационных технологий, до технической базы и системы подготовки молодых специалистов, позволяющие развивать сферу искусственного интеллекта. Сейчас нам необходимо развивать имеющиеся возможности, а также наладить линии экспорта разрабатываемой в стране продукции», – сказал Александр Шумилин.

Он также рассказал, что в настоящее время выполняется государственная научно-техническая программа «Интеллектуальные информационные технологии» на 2016-2020 годы, в рамках которой ведется разработка и внедрение передовых информационных технологий, в том числе интеллектуальной информационной системы для обеспечения контроля в области ядерной и радиационной безопасности, программного обеспечения для управления оборудованием на базе систем машинного зрения в ОАО «КБТМ-ОМО», создание информационных технологий компьютерного моделирования на ОАО «АМКОДОР». В текущем году РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий завершает разработку методики и программного обеспечения анализа трансфузионного обеспечения, контроля и распределения компонентов крови в республике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, одним из фундаментальных законопроектов в национальной IT-индустрии стал декрет №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года, легализовавший криптовалюту и майнинг для юридических и физических лиц, а также установивший безвизовой режим работы для иностранных граждан в Парке высоких технологий. Новые компании-резиденты, присоединившиеся к ПВТ после принятия декрета, специализируются в сферах ИИ, машинного обучения, Интернета вещей, технологий дополненной реальности и многого другого, что делает страну центром компетенции всего восточноевропейского региона в сфере искусственного интеллекта. Беларусь также утвердила на законодательном уровне государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года. Программой предусмотрено выполнение на базе современной информационно-коммуникационной инфраструктуры работ, направленных на оказание государственных услуг и осуществление административных процедур в электронном виде, повышение их доступности, стимулирование экспорта услуг в сфере ИКТ и внутреннего спроса на ИТ-услуги.

СПРАВКА: С 2013-го по 2018 год общий экспорт услуг увеличился в 2,5 раза (с 740,7 до 1840,5 млн долл. США); вклад услуг сектора ИКТ в общий экспорт товаров и услуг увеличил
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