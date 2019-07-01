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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 13 ИЮЛЯ ПОВЫСИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В НЕКОТОРЫХ ПОЕЗДАХ
12:06 02.07.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №50 от 17 июня 2019 г. повысило тарифы на некоторые регулируемые услуги железнодорожных терминалов (вокзалов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, это коснется оформления проездных документов (билетов) на проезд; переоформления проездных документов (билетов) на проезд в день отправления поезда; бронирования мест и оформления возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

«Решение о пересмотре тарифов принято в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности указанных услуг железнодорожных вокзалов, поскольку доходы от их оказания не возмещают соответствующих расходов», - пояснили в министерстве.

Согласно постановлению №50, тарифы на вышеобозначенные услуги железнодорожных терминалов увеличены на 20%-36,4% по сравнению с действующими тарифами.

После повышения тарифов пассажир при оформлении билета, например, на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий заплатит больше на 4 копейки, при оформлении билета на поезд международных линий «туда» - на 10 копеек, при оформлении билета на поезд международных линий «обратно» и (или) от другой станции – на 15 копеек.

Последний раз тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов повышались в мае 2012 г.

Постановление №50 вступает в силу с 13 июля 2019 г.

В настоящее время для пассажира реализована возможность самостоятельного оформления билета на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через интернет по банковским пластиковым карточкам. Стоимость такого оформления составляет 24 копейки за билет на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, 78 копеек за билет на поезд международных линий. В соответствии с постановлением №50 она остается неизменной.

Кроме того, разработан проект постановления Совета министров, предусматривающий исключение услуги «заказ и оформление проездного документа через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам» из перечня регулируемых услуг и последующую отмену платы за нее.
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