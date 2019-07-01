Под Минском приступают к строительству первого белорусско-китайского завода по выпуску механических коробок передач. Первый камень в основание будущего производства заложат 2 июля в парке «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», для управления строительством и будущим заводом создано совместное предприятие – ООО «Фаст-МАЗ». Его учредителями выступили ОАО «МАЗ» и компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai. Финансирование будет взаимным: 70% инвестирует китайская сторона, 30% – белорусская.

Под будущий завод выделен участок в 3,3 га на территории индустриального парка. Предприятие сможет выпускать свыше 10 тыс. коробок передач в год при работе в одну смену. Если спрос будет высоким, объемы производства можно будет удвоить. Строительство планируют завершить к концу 2020 года, первая продукция завода «Фаст-МАЗ» появится в начале 2021 года.

Создание совместного предприятия инициировал февральский визит министра промышленности Павла Утюпина в Китай. Тогда был подписан трехсторонний меморандум по созданию в «Великом камне» совместного предприятия для производства коробок передач Fast Gear. От обсуждений до запуска проекта прошло меньше полугода.

Коробки передач Fast Gear с 2002 года применяются в белорусских грузовиках и автобусах. Минским автомобильным заводом создано более 800 модификаций автотехники, которые применяют коробки с 6, 9, 12 и 16 ступенями, передающими крутящий момент в диапазоне от 700 до 2400 Нм в зависимости от двигателя.

«Строительство нового завода позволит организовать первое в Беларуси производство коробок передач. Проект перспективный и принесет большую пользу обоим компаниям. Важно, что вслед за собственным дизельным двигателем МАЗ-Weichai мы получим и свои механические коробки передач белорусского производства. Это позволит повысить оперативность снабжения производства, оптимизирует логистику и даст возможность регулировать коммерческую деятельность совместного предприятия», – отмечают в ОАО «МАЗ».

За все время МАЗ использовал в своих автомобилях около 40 тыс. коробок передач Fast Gear. Они показали себя надежными и конкурентоспособными в сравнении с продукцией других производителей.

Ранее МАЗ и холдинг Weichai построили под Минском завод по выпуску дизельных моторов. Проектная мощность – до 20 тыс. двигателей в год. Предприятие обеспечит потребности не только белорусского автопрома, но и сможет поставлять продукцию на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.