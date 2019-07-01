Около 30 студенческих отрядов БГУ будут трудиться на различных объектах столицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на протяжении летнего периода студенты ведущего вуза страны будут работать в педагогических, сельскохозяйственных, производственных и сервисных отрядах.

В качестве вожатых обучающихся БГУ ждут в СОК «Бригантина», детском оздоровительном лагере «Борок» и Центре социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток». Сельскохозяйственные отряды традиционно будут работать в учебно-опытном Республиканском унитарном предприятии «Щемыслица» БГУ.

Производственные и сервисные отряды приглашены на предприятия «Атлант», «Белтелеком», «Минсктранс», «Виталюр» и др.

Всего участниками нынешнего трудового сезона стали свыше 260 человек.