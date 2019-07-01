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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 30 СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ БГУ ЛЕТОМ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ
11:41 02.07.2019
Около 30 студенческих отрядов БГУ будут трудиться на различных объектах столицы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на протяжении летнего периода студенты ведущего вуза страны будут работать в педагогических, сельскохозяйственных, производственных и сервисных отрядах.
В качестве вожатых обучающихся БГУ ждут в СОК «Бригантина», детском оздоровительном лагере «Борок» и Центре социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток». Сельскохозяйственные отряды традиционно будут работать в учебно-опытном Республиканском унитарном предприятии «Щемыслица» БГУ.
Производственные и сервисные отряды приглашены на предприятия «Атлант», «Белтелеком», «Минсктранс», «Виталюр» и др.
Всего участниками нынешнего трудового сезона стали свыше 260 человек.
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