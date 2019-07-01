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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕГПРОМА» ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В ИЮЛЕ
11:38 02.07.2019
Фирменные магазины предприятий концерна «Беллегпром» в июле проводят скидочные акции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, так, ОАО «Свiтанак» (9 магазинов по Минску) 20-21 июля дарит покупателям скидку 10% на весь ассортимент; 22 июля – 17% (акция «Твой лучший понедельник»), 30 июля – 25% (акция «Солнечный удар по ценам»).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» дарит весь июль своим покупателям скидки от 25% до 40%.
ОАО «Алеся» (3 магазина в Минске) каждый вторник и пятницу дарит своим покупателям скидки 20%, а весь июль – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.
ОАО «Надэкс» — 20% на любой ассортимент сорочек 39 размера весь июль и 15% на сорочки школьного ассортимента.
ООО «УКХ «Белорусская обувная компания «Марко» обувает своих покупателей весь июль со скидкой 50% на вторую пару, делает скидки от 20% до 50% на ряд моделей сумок, а также 50% на домашние и пляжные туфли.
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