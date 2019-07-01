ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, СНИЗИВ НА РУТЕНИЙ, ИРИДИЙ И ОСМИЙ

10:50 02.07.2019 Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 29 июня 2019 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 88,39 рубля, серебро – 0,95 рубля; платина – 51,07 рубля; палладий – 96,04 рубля; родий – 203,36 рубля; рутений – 15,97 рубля; иридий – 92,96 рубля, осмий – 25,04 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.