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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 10 ДНЕЙ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В МИНСКЕ ТОВАРООБОРОТ НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ И ФАН-ЗОНАХ СОСТАВИЛ 2,6 МЛН РУБЛЕЙ
10:38 02.07.2019

За 10 дней II Европейских игр (21-30 июня) в Минске товарооборот в 15 спортивных аренах, трех фан-зонах и зонах гостеприимства составил 2,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», за 10 дней мультиспортивного международного праздника гости отведали около 30 тонн белорусских драников, панских бургеров и дранбургеров: в Студенческой деревне – 18 тонн, в фан-зонах, зонах гостеприимства и на спортивных объектах – свыше 11 тонн.

В фан-зонах, а также вблизи спортивных арен болельщики съели свыше 23 тонн шашлыка и 36 тонн колбасок и куриных крылышек гриль.

Главная фан-зона «Дворец спорта» – самая большая и посещаемая – начала работу за два дня до начала Игр и взяла на себя основную нагрузку. Здесь же туристы потратили больше всего денег – за 12 дней свыше 550 тыс. рублей. Зона фудкорта была протяженностью более 180 м, на которой функционировали 14 объектов питания на 1000 мест. Торговое обслуживание обеспечивалось предприятиями столицы различной формы собственности и ресторанами-представителями посольств. Здесь можно было попробовать кухни Италии, Грузии, Турции. На Игры приезжал повар из Газиантепа, который готовил уникальные блюда.

Наибольшим спросом у гостей пользовались белорусские драники и блюда, приготовленные из них: панский бургер и дранбургер, хот-доги с колбаской и карамелизированным луком, колбаски деревенские, пицца, шашлык, блинчики с начинками, мороженое, квас. В гриль-зоне предприятия готовили настоящий кавказский плов.

Большой популярностью у туристов пользовались сувениры, особенно магниты с символикой вида спорта, кружки с орнаментом, блокноты и тетради, напульсники, брелоки, а также мягко-набивные игрушки «Лесик», подушки, в том числе для авто, рюкзаки, бейсболки, майки, спортивные костюмы, носки с веселым принтом.

Средний чек покупки сувенирной продукции на спортобъектах составил от 15 до 50 рублей в зависимости от спортобъектов. Вместе с тем, случались разовые покупки на крупные суммы.

К примеру, в торговой точке ОАО «ЦУМ», расположенной на СОК «Олимпийский», зафиксированы покупки одной покупательницей на сумму 1000 рублей. Интерес российской болельщицы привлекли футболки, текстиль, игрушки «Лесики», магниты для членов семьи и родственников.

На этом же спортивном объекте российская семья собрала family-look из одинаковых маек, баек и кепок, а также приобрели другие сувениры на сумму 422 рубля.

Более крупные покупки совершали, как правило, представители разных стран для членов своих команд. Так, в Деревне спортсменов средний чек на сувенирную продукцию составил 100 рублей. Представители Румынии закупили для своей команды 26 единиц «Лесиков» и 27 единиц футболок на сумму 6 тыс. рублей.

В спортивном комплексе «Фалькон клаб» также представители зарубежной спортивной команды приобрели различные сувениры на сумму 980 рублей.
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