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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ МАГАЗИН BELWEST ОТКРЫЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
10:22 02.07.2019

Новый фирменный магазин BELWEST открылся в Санкт-Петербурге (Россия) в ТЦ «Июнь» (Индустриальный проспект, 24).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», собственная торговая сеть предприятия насчитывает 398 магазинов, из которых 345 расположены в России (86%) и 53 в Беларуси. СООО «Белвест» планирует и дальше расширение фирменной торговли. В этом году планируется открытие еще семи десятков новых торговых объектов (уже 24 открыли), тем самым расширить фирменную торговую сеть до 422 объектов.

География присутствия фирменной торговли белорусского производителя охватывает уже всю территорию России. Компания также постепенно меняет места присутствия фирменных магазинов, уходя из стрит-ритейла в торговые центры. Параллельно идет процесс обновления формата торговых объектов как по площади, так и по внешнему виду, чтобы достойно продавать обувь «Белвеста» из настоящей кожи, треть которой производится по заказу предприятия в Италии и Португалии.
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