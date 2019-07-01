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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ОСТАЛИСЬ БОЛЕЕ 800 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
09:34 02.07.2019
В Гомельской области 1 июля к 18.00 резко изменились погодные условия. Произошло резкое усиление ветра с порывами до 25-30 м/с (гроза, сильный ливень), что привело к массовым отключениям ВЛ-10-330 кВ.
Как сообщает РУП «Гомельэнерго», был создан оперативный штаб под руководством генерального директора предприятия.
Из-за сложных метеоусловий было прекращено электроснабжение 808 населенных пунктов.
Полностью были обесточены районные центры: Лельчицы, Ельск, Наровля, Хойники, Брагин, Лоев.
Для обеспечения электроснабжения потребителей было задействовано более 100 бригад. Работы продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время.
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