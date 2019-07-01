В Гомельской области 1 июля к 18.00 резко изменились погодные условия. Произошло резкое усиление ветра с порывами до 25-30 м/с (гроза, сильный ливень), что привело к массовым отключениям ВЛ-10-330 кВ.

Как сообщает РУП «Гомельэнерго», был создан оперативный штаб под руководством генерального директора предприятия.

Из-за сложных метеоусловий было прекращено электроснабжение 808 населенных пунктов.

Полностью были обесточены районные центры: Лельчицы, Ельск, Наровля, Хойники, Брагин, Лоев.

Для обеспечения электроснабжения потребителей было задействовано более 100 бригад. Работы продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время.