Руководители министерств и ведомств проведут в Совете министров в июле личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 5 июля прием проведет министр финансов Максим Ермолович.

На 10 июля запланирован прием министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, на 12 июля – министра образования Игоря Карпенко, на 17 июля – министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, на 19 июля – министра промышленности Павла Утюпина.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 24 июля, министр энергетики Виктор Каранкевич – 26 июля, министр культуры Юрий Бондарь – 31 июля.

Прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.