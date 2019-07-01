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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЖИМ РАБОТЫ МИНСКОГО МЕТРО ИЗМЕНИТСЯ 3 ИЮЛЯ
18:03 01.07.2019
Режим работы Минского метрополитена изменится 3 июля. Об этом пресс-службе столичной подземки сообщила в twitter-аккаунте.
3 июля метро начнет работу с 5.30. В ночь с 3 на 4 июля метро завершит работу в 1.30, а закроется на вход – в 1.00 (ст. «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» - в 1.10). 3 июля с 9.00 до 0.30 интервал движения поездов составит 3-4 минуты, а затем - 4-8 минут.
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