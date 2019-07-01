Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, прогноз по рейтингам – «Стабильный».

«Рейтинги Беларуси отражают, с одной стороны, улучшающуюся макроэкономическую стабильность, сильный структурный профиль в плане показателей дохода на душу населения и развития человеческого потенциала, а также хорошую историю погашения долга, и, с другой стороны, низкие валютные резервы, относительно сдержанные перспективы роста, долговую нагрузку государства с высокой подверженностью валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами. Несмотря на некоторый прогресс в сторону диверсификации, Беларусь по-прежнему тесно связана с Россией в плане торговли, инвестиций и внешнего финансирования», - говорится в сообщении агентства.

У Беларуси будут сохраняться умеренные внешние дисбалансы. Fitch ожидает увеличения дефицита счета текущих операций до 2,4% от ВВП в 2019 г. и 3,8% от ВВП в 2020 г. относительно рекордно низкого уровня в 0,4% от ВВП в 2018 г. ввиду более медленного роста экспорта, строительства атомной электростанции (среднее влияние на уровне 1,3 п.п. ВВП в оба года) и более высоких цен на энергоносители. По прогнозам Fitch, прямые иностранные инвестиции останутся в целом стабильными на уровне 2,3% от ВВП в 2019-2020 гг. и будут финансировать основную часть дефицита счета текущих операций. Банк развития Беларуси выпустил еврооблигации в иностранной (500 млн долл.) и национальной валюте (210 млн белорусских рублей), и в 2019-2020 гг. возможны дальнейшие несуверенные эмиссии.

Fitch ожидает, что в отсутствие внешних благоприятных факторов экономика Беларуси замедлится до 2% в 2019 г. и 1,8% в 2020 г., что ниже медианных прогнозов Fitch в 3,2% и 3,4% для стран с рейтингами «B» и отражает более слабый рост по торговым партнерам и замедление потребления домохозяйств ввиду более умеренного увеличения реальной заработной платы и ожидаемого продолжения консервативной монетарной и фискальной политики.

Финансовый сектор остается уязвимым к более слабому росту и волатильности обменного курса. Несмотря на постепенный прогресс, финансовая долларизация остается высокой: 65,5% и 49% для депозитов и кредитов соответственно в мае 2019 г. Согласно официальным данным, неработающие кредиты (6% в марте) находятся на низком уровне в сравнении с сопоставимыми эмитентами в регионе, но увеличились в течение последнего года (3,7% в июне 2018 г.), несмотря на в целом благоприятную макроэкономическую конъюнктуру. По мнению Fitch, качество активов, вероятно, будет существенно слабее, если оценивать их с точки зрения обесцененных кредитов по МСФО.

Fitch не ожидает изменения направления экономической политики или пересмотра постепенного подхода к реформе государственных предприятий и коммунального сектора.

По суверенной рейтинговой модели Fitch, страна имеет скоринговый балл, эквивалентный рейтингу «BB-» по шкале долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.