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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЕРЫ ВЫЯВИЛИ В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
17:18 01.07.2019
Результаты проверки Лунинецкого райисполкома, его структурных подразделений и организаций района рассмотрены на совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Брестской области и районного исполнительного комитета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, госконтролеры выявили неэффективное использование бюджетных средств и нарушения законодательства, регулирующего земельные, хозяйственные и финансовые отношения. Всего по результатам контрольных мероприятий установлены использование с нарушением законодательства о госзакупках бюджетных средств на общую сумму 442,9 тыс. рублей; принятие бюджетных обязательств, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями, на 139,3 тыс. рублей; причинение вреда государственному имуществу и окружающей среде в размере 60,9 тыс. рублей; нерациональное расходование 26,7 тыс. рублей из средств Фонда социальной защиты населения; неуплату и несвоевременное поступление в бюджет 2508,5 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности около 70 должностных лиц.
В Лунинецком районе не приняты необходимые меры по безусловному выполнению поручений главы государства, касающихся обеспечения безубыточной работы предприятий, вовлечения в хозоборот неиспользуемых объектов, благоустройства и надлежащего содержания населенных пунктов, наведения порядка на территориях и объектах организаций, рекультивации земель на месте снесенных объектов сельхозназначения, а также укомплектования медицинскими работниками учреждений здравоохранения. Есть проблемы и с выполнением ключевых показателей эффективности работы организаций и доведенных заданий, целевых показателей отдельных государственных программ, нормативов государственных социальных стандартов.
Организации района не в полном объеме обеспечивают поступление в бюджет налоговых и неналоговых доходов, своевременное погашение просроченной задолженности по кредитам банков, предоставленным под гарантии райисполкома.
При наличии неисполненных обязательств перед бюджетом некоторые сельхозорганизации не соблюдали установленные законодательством ограничения по выплате премий руководителям и приобретению легковых автомобилей.
Выявлены факты неиспользования и неэффективного использования земель, предоставленных субъектам хозяйствования для ведения сельского хозяйства (15 массивов земель сельхозназначения площадью 118 га не обрабатываются землепользователями, заросли древесно-кустарниковой растительностью). Без принятия решений местных исполкомов в фактическом пользовании сельхозорганизаций находится около 1760 га земель сельсоветов. Кроме того, почти 500 га земель сельхозорганизаций и более 56 га в г. Лунинце самовольно занято гражданами под огородничество.
Многочисленные нарушения земельного законодательства свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны Лунинецкого райисполкома за принятыми решениями в сфере земельных отношений, о неэффективности мер по рациональному использованию земель и упреждению нарушений.
Не искоренены факты несоблюдения госорганами района законодательства, регулирующего работу с обращениями граждан и осуществление административных процедур.
Коллегией Комитета дана принципиальная оценка должностным лицам, по вине которых допущены нарушения законодательства, выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных и недостатков.
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