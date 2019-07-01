Мингорисполком опубликовал график отключения горячей воды в июле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Мингорисполкоме, для подготовки тепловых сетей Минска к работе в зимних условиях УП «Минсккоммунтеплосеть» в июле 2019 года будет отключено горячее водоснабжение (для поиска нажмите Ctrl+F и наберите свой адрес):

с 4 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32;Авангардная, 43, 45, 46, 47, 48, 48А; 49, 50, 51, 52, 52А; и 54; Ангарская, 15Б, В; Аннаева, 27-1, 2; Багратиона, 69, 71, 73, 73А; Бельского, 24, 26; Бирюзова, 13А, Б; 15А; Буденного, 6; Варвашени, 13к4; 15; Дзержинского пр., 83/16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 129, 125, 127, 131; Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Е.Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Е.Полоцкой, 1, 3, 5; Есенина, 3; 3к2; 4, 6, 6А, Б; 6к1, 2, 3, 4; 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Запорожская, 22, 22А; 24А; 26, 32, 34, 36, 38, 40; К.Чорного, 25; Каролинская, 3, 6, 8, 10, 14; Каролинский пр-д, 5; Коллективный пр-д, 8; Космонавтов, 3к1-6; 5к1, 2; 5А; 7к1, 2; 9к1, 2; 11, 13к1; 15к1, 2, 3; 17, 19, 21, 23к1, 2, 3; 25, 27; Л.Беды, 39; Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44Б; 46; Менделеева, 4, 6, 8, 10А; 10; 12; Мичурина, 12А; 19, 21, 23, 25; Молодежная, 1, 1к2; 2; Н.Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А; 51, 53, 55; Независимости пр., 91, 93; Некрошевича, 6, 8, 10, 12; Одоевского, 70; .Глебки, 11, 15А; Партизанский пр-т, 5, 7, 104А; 133, 135, 146, 146А, Б; 154; Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59; Райниса, 1А, Б, В, Г, Д; Седова, 16; Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; Социалистическая, 20, 22, 26, 30, 32; Столетова, 13; Уральская, 8А; 10А; Фабричная, 20; Филимонова, 3, 3к2; 5к1, 2; 7, 7А, Б; 10, 12, 14; Фроликова, 19, 21, 23, 23А; 25; Центральная, 11А; Чюрлениса, 1, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26; Шоссейна, 13, 17; Щербакова, 1; Я.Чечота, 2, 2А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

3-го Сентября; Авангардная, 42, 46-54 (четные), 48а, 52а, 56а, 58, 59, 60, 61 к.3; Академическая, 3-13 (нечетные), 9а, 11а-б, 12, 15 к.1-2, 16-20 (четные), 17, 22/18, 23-27 (нечетные), 24, 26/18, 28, 28 к.2, 30; Алибегова, 3-7 (нечетные); Ангарская, 1-19 (нечетные), 2 к.1-3-6 (четные); Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84 к.7; Багратиона 2-й пер., 17, 18а, 19, 20, 34, 42; Багратиона, 55а-б, 56, 62, 67-73 (нечетные), 70, 85; Бельского, 24-26 (четные); Берута, 17 к.1-4; Бехтерева пер., 3-7 (нечетные), 4-16 (четные); Бехтерева, 5, 10-16 (четные); Бирюзова, 3-25 (нечетные), 10, 10а; Ботаническая, 16; Брест-Литовский тупик, 13; Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75; Брестский 3-й пер., 17а; Брилевский тупик, 55; Бровки, 15, 15 к.10, 15б; Буденного, 1-25 (нечетные), 1а, 4-32 (четные); Бумажкова, 37; Ванеева, 1, 2-32а (четные), 3, 11; Варвашени, 1, 7-15 (кроме 13 к.1-3) (нечетные), 4-22 к.1 (четные), 22а; Васнецова, 1-11а (нечетные), 2-10 (четные), 13-17 (нечетные); Велозаводская, 1-7 (нечетные), 2-10 (четные); Велосипедный пер., 5, 6-10 (четные), 7; Верещагина; Волжская, 5; Газеты «Звязда» пр., 3, 5, 9-23 (нечетные), 31, 33; Газеты «Правда» пр., 1-11 (нечетные), 3а, 5а, 8а, 9а, 8-16 (четные), 11а-г, 14а, 14 к.2-3, 15, 17, 20-24 (четные), 20а, 25, 26 к.2, 27, 30-34 (четные), 38-54 (четные), 40 к.2, 56 к.2, 58 к.2, 60 к.2, 62 к.2; Герцена, 1, 2-12 (четные); Глебки, 2-48 (четные), 3-15а (нечетные); Голубева, 1-21 (нечетные), 4, 10-14 (четные), 14а-б, 16 к.1; Грицевца, 1-15 (нечетные), 2-8 (четные); Гусовского; д.Большой Тростенец ул. Молодёжная, 1, 1 к.2, 2, 3 к.1-2; Дзержинского пр., 69 к.1-2, 71-87 (нечетные), 73а, 74-84 (четные), 77а, 79а, 83 к.1-11, 83 к.15, 87б, 91, 100, 104, 106; Днепровская, 2а, 3-13 (нечетные); Долгобродская, 3, 4, 5 к.1-2, 6 к.1-3, 7 к.1-3, 8, 9-13 (нечетные), 10 к.1-2, 12, 14, 16а, 18, 18а, 23-43 (нечетные), 24-34 (четные), 36, 38; Ефросиньи Полоцкой, 1-5 (нечетные), ФОК 4 к.6; Жудро, 1-23 (нечетные), 4-34 (четные); Заводская, 8, 10; Загородный 1-й пер.; Загородный 4-й пер.; Загородный пер., 4а-в; Запорожская, 2, 4, 22, 24а, 26, 28; Запорожский 3-й пер., 9; Зыбицкая, 2-10 (четные), 3-27 (нечетные); Инструментальный пер., 3, 4-8 (четные), 5, 9-17 (нечетные), 11а; Интернациональная, 9-35 (нечетные), 22-42 (четные); Искалиева, 3, 4-20 (кроме 14а) (четные); Казарменный пер., 1-5 (нечетные), 4; Казинца, 2-8 (четные), 3, 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 11-23 (нечетные), 12, 13а, 17а, 19 к.2, 21 к.2-4, 24, 24а, 25а, 27а, 32; Калинина, 1-7 (нечетные), 2-16 (четные), 2а, 14а; Кальварийская, 25-43 (нечетные), 42, 44-62 (четные); Кижеватова, 8, 10; Кирилла и Мефодия, 3, 4-8 (четные), 5; Кирова, 18-30 (четные), 31-33 (нечетные), 43-51 (нечетные); Клубный пр-д, 1, 3; Клумова пер., 1-27 (нечетные); Клумова, 3-27 (нечетные); Козлова пер., 1-11 (нечетные), 4-26 (четные), 4а, 5а, 6а, 7а-г, 8а, 9г, 15, 16а-б, 18а, 20а-б, 22а-б, 24а, 44-50 (четные); Коллективный пр-д, 8; Комсомольская, 3-23 (нечетные); Корженевского, 1а; Котовского, 2-6 (четные), 3-11 (нечетные); Кошевого, 1-35 (нечетные), 2-30 (четные); Красноармейская, 1-3 (нечетные), 3а, 4-36 (четные), 5-37 (нечетные); Купалы, 4, 5-13 (нечетные), 15-25 (нечетные); Лазо, 1, 3, 6-16 (четные); Ленина, 1-11 (нечетные), 2-10 (четные), 27; Любимова пр., 4-8 (четные); Магнитная, 30; Макаёнка, 23 (кроме ЦЭХ-61, столовая, КПП); Маркса, 34-36 (четные), 35-45 (нечетные), 38-50 (четные); Матусевича, 1-27 (нечетные), 38-46 (четные); Менделеева 1-ый пер., 50 к.2, 50 к.4; Менделеева, 1-25 (нечетные), 4-14 (четные), 10а, 36; Мержинского, 1а, 3-13 (нечетные), 3а, 4-10 (четные), 6а, 11а; Мичурина, 1-25 (нечетные), 8-12а (четные); Музыкальный пер., 3, 5; Народная, 2-10 (четные), 5-9 (нечетные), 11-17 (нечетные), 12-16 (четные), 18-34 (четные), 19 к.1-27 (нечетные); Нахимова, 1-25 (нечетные), 4-20 (четные); Независимости пр., 19-29 (нечетные), 22-32 (четные), 66-80 (четные), 72а, 74а-б, 76а-б, 78а, 80а, 87-93 (нечетные), 87а, 91а-в, 93, 93а-б; Немига, 3; Огарёва, 1, 3; Одесская, 7, 2-14 (четные); Одоевского, 6-10 (четные), 70; Октябрьская пл., 1; Ольшевского, 1 к.1-4, 1 а-б, 3-41 (кроме 29 к.1) (нечетные), 3а, 4-8 (четные); Омельянюка, 4, 5-19 (нечетные), 18; Орджоникидзе, 3-23 (нечетные), 10, 18-30 (четные), 25; Партизанский пр., 1-45 (нечетные), 2, 2 к.1, 2 к.4, 2 к.6, 2 к.7, 2 к.10, 2 к.12, 4, 4а, 6, 6а-г, 12-48 (четные), 35-77 (нечетные), 104-130 (четные), 105-107 (нечетные), 109-149 (нечетные), 142, 144, 146, 146а-б, 154; Первомайская, 2-14 (четные); Передовая, 3-15 (нечетные), 4, 11а, 111-115 (нечетные), 111а, 113а, 115а; Пинская; Планерная, 3; Платонова, 38, 40; Плеханова, 2-24 (кроме 16-20) (четные); Пржевальского, 2; Притыцкого, 2, 2а-б, 2 к.1-2, 4-26 (четные), 29, 32-58 (четные), 39-65 (нечетные), 60б, 60в; Пушкина пр., 36-66 (четные), 41-63 (нечетные); Рабочий пер., 1-5 (нечетные), 2-6 (четные); Райниса, 1-13 (нечетные), 2-6 (четные), 15-23 (нечетные);

Революционная, 1-7 (нечетные), 2-16 (четные); Рыбалко, 1-15 (нечетные), 2-26 (четные); Свободы пл., 2-10 (четные), 5-23 (нечетные), 23а; Седова, 1-11 (нечетные), 2-16 (четные); Семашко, 1-17 (нечетные), 6-14 (четные), 8 к.1-8, 10а, 15а, 25а, 33; Серафимовича, 1а, 11-25 (нечетные), 2-10 (четные); Сердича, 3-19 (нечетные), 4-18 (четные); Скрыганова, 1-13 (нечетные), 2-36 (четные), 39; Смоленская, 2а, 7, 12, 14, 49, 49 к.2, 49б, 51, 52; Снежный пер., 4; Социалистическая, 3-23 (нечетные), 10-20 (четные), 20-32 (четные); Станиславского, 11-25 (нечетные), 10-36 (четные); Стахановская, 1-43 (нечетные), 2-38 (нечетные); Стахановский пер., 1-7 (нечетные), 2, 4; Столетова, 1, 1а; Стрелковая, 1-13 (нечетные), 2-14 (четные); Строителей, 1-7 (нечетные), 2-8а (четные); Судмалиса, 3, 5-15а (нечетные), 10, 10а, 14-26 (четные); Сурганова, 1 к.1-2, 2, 2а, 2в, 3-17 (нечетные), 4а, 5а, 6, 7а, 11 к.2, 13а; Товарищеский пер., 2а; Толбухина, 1-5 (нечетные), 2, 5а, 9-15 (нечетные), 9а; Тракторостроителей б-р, 1-5 (нечетные); Тростенецкая, 3-5в (нечетные); Трудовая, 1а-7 (нечетные), 4-12 (четные); Тухачевского, 2-16 (четные), 3-7 (нечетные); Украинская, 1-5 (нечетные), 12-36 (четные), 15-27а (нечетные); Ульяновская, 3-7 (нечетные), 4; Уральская, 1а, 3, 5, 6-16 (четные), 6а, 7-15 (нечетные), 8а, 9а-б, 10а, 11а, 14а, 16а, 41; Уральский пер., 3-15 (нечетные), 6; Ученический пер., 1-11 (нечетные), 2-12 (четные); Фабричная, 6-30 (четные), 7-29 (нечетные); Фабричный 1-й пер., 2; Фабричный 2-й пер., 9; Филимонова, 3, 3 к.2, 5 к.1-2, 7, 7а, 8-14 (четные), 13 к.1-2; Фроликова, 1-11 (нечетные), 8, 19-33 (нечетные), 23а, 25а, 29а, 31а, 31 к.2, 41, 45-49 (нечетные); Харьковская, 1-19 (нечетные), 4-58 (четные), 53-57а (нечетные); Центральная, 1-11а (нечетные), 2-8а (четные), 17-25 (нечетные), 16, 20-28 (четные), 45, 47; Чайкиной, 1-15 (нечетные), 2-16 (четные); Чеботарева, 1-23 (нечетные), 2-22 (четные); Челюскинцев, 1-11 (нечетные), 2-14 (четные), 16-34 (четные), 15, 65-75 (нечетные); Черниговская, 46, 46а, 46 к.2; Чорного пер., 1-11 (нечетные), 4, 5а; Чорного, 24-34 (четные), 24а, 25; Шоссейная, 7-17 (нечетные); Щербакова пер., 1-5 (нечетные), 2-14 (четные); Щербакова, 1-35 (нечетные), 2-46 (четные); Энгельса, 1-7 (нечетные), 4-14 (четные), 7а, 17-27 (нечетные), 20; гостиница «Кемпинский»; КУП "Минская овощная фабрика"; Ст. метро "Автозаводская"; Ст. метро «Купаловская»; Ст. метро «Октябрьская»; Ст. метро «Пролетарская»; торгово-складской корпус по Могилёвскому шоссе; электродепо "Могилёвское"

с 5 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

МВК Уручье; УО ВА; в/часть 29766, 18580, 29591; Рогачевская, 28/12.

с 8 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

2-й Измайловский пер., 13; 3-й пер. Можайского, 11; Здания ГУ «Клинический медицинский центр» (Ждановичи); Неждановой, 36.

с 9 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6А; Белинского, 23; Восточная, 41, 107, 107А; Крамского, 14; Л.Беды, 38; Логойский тр., 19к2; 21к6; Славинского, 6, 8А; 8.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Беды, 36-40 (четные), 45; Белинского, 23, 54; Восточная, 41, 107, 125, 129-133 (нечетные), 165, 168, 169, 170, 178, 181, 183, 184-190 (четные); Гало, 148; Гамарника; Калиновского, 1-15 (нечетные), 4а; Кедышко, 49; Кнорина, 50а; Кольцова 4-й пер, 6, 51, 53; Кольцова, 3, 4-38 (четные), 5, 15а-25 (нечетные), 37, 37а, 39 к.1-2, 48, 49, 50, 53 к.1-2; Крамского, 14; Кутузова, 18; Литературная, 22; Логойский тракт, 17, 17а, 19 к.1-2, 19 к.4, 20, 21 к.1, 21 к.6, 21а, 21в-39 (нечетные), 22, 22а, 24-36 (четные); Лукьяновича, 10, 12; Мележа, 5 к.1-2; Мирошниченко; Олешева, 5, 10-14 (четные); Полиграфическая, 2-6 (четные), 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 8-18 (четные); Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108; Седых, 4-12 (четные), 12а, 14а-в (четные); Славинского, 4-12 (четные); Топографическая, 3-9 (нечетные), 7а, 13; Широкая, 2-40а, 3, 3а, 29/15.

с 15 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

3-й Железнодорожный пер., 10; 50 лет Победы, 1, 1к1, 2, 3; 3Б; 5А; 5к1, 2; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Автоцентры: «Тойота», «Лексус»; Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25; в/часть 04104; Водолажского, 4, 5, 6, 6А; 8, 8А; 10, 11, 15, 17, 19, 21А; 23А; Героев 120 Дивизии, 1, 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 33; Грушевская, 71, 73; Курсанта Гвишиани, 4, 6, 8, 10; Независимости пр., 186, 196, 198, 202, 202/3; Основателей, 11, 13, 15; Пономарева, 1, 1А; 2, 3, 3Б; 4А; 5, 6, 7, 9А; 11, 11Б; 12, 13; Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Разинская, 29, 62, 64; Рогачевская, 1, 1А; 3, 5, 7, 7А; 9, 10, 10А, Б, В, Д; 19; Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.

с 16 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

3-й Брестский пер., 17А; Алибегова, 3, 5, 7; Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А; 14Б; 15, 16к1; 17; Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 23; пр-т Газеты Звязда, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; пр-т Газеты Правда, 1, 3, 3А; 5, 5А; 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14к2, 3; 16, 20, 22, 26к2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40к2; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56к2; 58к2; 60к2; 62к2; пр-т Дзержинского, 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104, 106; пр-т Любимова, 4, 6, 8; Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А; 17; Черниговская, 46, 46А; 46к2.

с 19 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Гастелло, 7/3; 9, 11; Гвардейская, 3, 5, 5А; 9; Ильянская, 2, 2А; 4, 6, 8, 10, 10Б; Камайская, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Л.Украинки, 2, 4/1; 6/1, 6/2, 6/3, 6/4; 8/1, 8/2, 8/3; 12/1; 12/2; 12/3; 14, 16, 18, 20, 22; Лынькова, 8, 10; Мястровская, 1, 3, 5, 11, 12, 16, 20, 24, 26, 26А; 27, 28, 29, 30, 31; Орловская, 86/1-4; 86А; Победителей пр., 51/2; 53/1; 73/1; 75/1; 77, 79, 81, 83, 83А; 85, 87, 89к3; 91, 93, 95/1; 97/1; 99/1; 99/2; 101, 117, 117А; 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135А; Радужная, 4/1; 4/2; 6, 8, 8/2; 8/3; 10; Ратомская, 5, 7, 15, 30, 32, 34; Ржавецкая, 3, 5, 7; Тарханова, 14, 16.

с 22 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

В/части: 53/152; 53/209; 53/232; 53/238; 53/267; 35703; 63755; Кабушкина, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 36, 45, 45А; 55, 66/1; 66Б; 74, 76, 78к1, 2; 80, 84, 86, 88, 92, 94к1, 2; 98, 98А; Кулешова, 1Б; Московская, 9, 13; Народная, 51; Партизанский пр-т, 88; Рабкоровская, 23; Филатова, 10; Шишкина, 15, 17.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Баторинская; Берсона, 1-3 (нечетные), 14-16 (четные); Бехтерева пер., 8а; Бехтерева, 8; Бирюзова, 4; Бобруйская, 2, 3, 8, 12а; Вербная, 3; Вокзальная, 9-23 (нечетные), 22-26 (четные); Володарского, 1-9 (нечетные), 2-14 (четные); Гастелло, 6-16 (четные), 7-11 (нечетные); Гвардейская, 3-9 (нечетные), 8-16 (четные); Гебелева, 6; Глебки, 17, 58-126 (четные); Городской вал, 1-11 (нечетные), 2-12 (четные); Грекова, 1-7 (нечетные), 2-10 (четные); Грибоедова, 12, 20-30 (четные); Дзержинского пр., 1а-г; Добромысленский пер., 3-5 (нечетные), 4-6 (четные), 5а; Домашевский пер., 1а-11 (нечетные), 4-12 (четные); Дрозда, 7, 14, 25а; Жилуновича, 6-30 (четные), 21-35 (нечетные), 37-47 (нечетные); Жудро, 29-71 (нечетные); Западная, 7а, 15-19 (нечетные), 20; Игнатенко; Иерусалимская, 4, 9-11 (нечетные); Ильянская; Интернациональная, 1-7 (нечетные), 2-20 (четные); Искалиева, 14а; Кабушкина пер., 3, 5-49 (нечетные); Кабушкина, 26-98 (четные), 45-59а (нечетные); Кальварийская, 7-17а (нечетные); Камайская; Коллекторная, 3, 3а; Комсомольская, 6-30 (четные); Кооперативный пер., 6, 12; Корицкого, 1-9 (нечетные), 2-10 (четные); Короля, 34-38 (четные), 45-73 (кроме 47а) (нечетные); Крупской, 2-10 (четные); Кулешова, 1а, 2-6 (четные), 8-18 (четные); Куприянова, 4-6 (четные); Либкнехта, 21, 43а, 54-70 (четные); Лынькова, 1-31 (нечетные) , 8, 10; Матусевича, 2-36 (четные); Машерова, 76, 78; Машиностроителей, 4, 6; Молочный пер., 4; Москвина, 4; Московская, 1-17 (нечетные), 2-22 (четные); Мясникова, 3-39 (нечетные), 26-44а (четные), 72-78 (четные); Мястровская; Народная, 29-53 к.1 (нечетные), 36-64 (четные), 56-62 (четные); Нарочанская; Независимости пр., 3-17 (нечетные); Немига, 5, 36-40 (четные); Ольшевского пер.; Ольшевского пр-д; Ольшевского, 10-82 (четные), 29 к.1, 45-77 (нечетные); Орловская, 86; Партизанский пр., 50-70 к.2 (четные), 70а-88 (четные), 97-103 (нечетные); Плеханова, 1-27 (нечетные), 16-20 (четные); Победителей пр., 8-14 (четные), 18, 20, 39-111 (нечетные), 117-135 (нечетные); Подшипниковый пр-д, 9; Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер; Пушкина пр., 67-93 (нечетные), 68; Рабкоровская, 2-28 (четные), 13-25 (нечетные); Радужная; Ратомская; Революционная, 9-17 (нечетные), 18-32 (четные); Ржавецкая; Саперов; Свердлова, 2-4 (четные); Сердича, 22-88 (четные); Советская, 2-18 (четные), 7-19 (нечетные); Стекольный пер., 3-5 (нечетные), 4; Суражская, 10; Сурикова, 1-25 (нечетные); Тарханова, 5-15 (нечетные), 14, 16; Тимирязева, 25, 44-60 (четные), 65, 68-92 (четные), 93, 95; Толстого, 2-32 (четные); Тухачевского, 9-23 (нечетные), 18-48 (четные), 25-45 (нечетные); Украинки, 2-22 (четные); Фабрициуса, 1-13 (нечетные), 8-36 (четные); Филатова, 1-9 (нечетные), 2-6 (четные), 8-20 (четные), 13-21 (нечетные); Цеткин, 4, 16-20 (четные), 49-51 (нечетные); Чехова, 8; Чигладзе; Шишкина, 15, 17, 20 к.1-32 (четные); Энергетический пр-д, 2, 4; Городская больница №5.

с 23 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Азгура, 3, 5, 8; Антоновская, 22, 24, 32; Богдановича, 29; Бумажкова, 37А; 39, Захарова, 63, 67к1; 77А; Кисилева, 17; Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52; Красная, 3, 5; Краснозвездная, 33; Краснозвездный пер, 14; Куйбышева, 10; Менделеева, 20, 22, 24, 30; Первомайская, 20к2, 3; 24к2; Платонова, 17; 33к1, 2; Пугачевская, 7, 9, 11; Пулихова, 7к1, 2; Старовиленская, 44, 46, 48; Столетова, 2; Сторожевская, 8, 8А; Ф.Скорины, 24; Фроликова, 2.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Азгура, 1-5 (нечетные), 4, 8; Андреевская, 3 к.2, 4, 4а, 5 к.2, 7 к.1-2, 11; Антоновская, 7-13 (нечетные), 8-30 (четные); Берестянская, 2-6 (четные), 3, 5, 9-17 (нечетные), 12, 16-24 (четные); Богдановича, 6, 8, 29, 33, 35; Ботаническая, 4-10 (четные), 3-25 (нечетные); Бровки, 21 к.2, 25а, 25 к.1, 27, 30, 32, 32а-б; Броневой пер., 1-15а (нечетные), 4, 10, 10а, 12; Бумажкова, 37а, 39; Бядули, 2-12 (четные), 3-13 (нечетные); Войсковый пер., 3-15 (нечетные), 4-14 (четные); Гикало, 1, 3, 4, 12-28 (четные); Горный пер., 1-7 (нечетные), 4-8 (четные); Долгобродская, 1; Захарова, 19-77а (нечетные), 24-76 (четные), 104; Золотая Горка, 3-17 (нечетные), 4-16а (четные); Ивановская, 34-56 (четные), 37-43а (нечетные); Киселева, 3-13 (нечетные), 4-10 (четные), 16-36 (четные), 17, 26а, 27-39 (нечетные), 40, 42, 42 к.2, 43, 55, 61, 61а, 67; Козлова пер., 25, 29; Козлова, 2-22 (четные), 3-35 (нечетные), 26, 26 к.8, 28; Коммунистическая, 3-11 (нечетные), 4-10 (четные), 13, 14-18 (четные), 17, 19, 24, 42-46 (четные), 47, 49, 52, 54, 86; Красная, 3, 5, 4-22 (четные), 9-23 к.5 (нечетные); Краснозвездная, 1-33 (нечетные), 6-18б (четные); Краснозвездный пер., 12, 14, 17; Кропоткина, 22, 43 (+церковный корпус), 44; Куйбышева, 8-16 (четные), 17, 19, 19а, 24, 25а, 26-38 (четные), 35, 41; Марьевская, 5, 5а, 7а; Машерова пр., 3-7 (нечетные), 4-18 (четные), 11, 17, 20, 25, 29, 33, 35; Менделеева, 20-24 (четные), 30; Михайлова, 3; Мулявина б-р, 3-7 (нечетные), 6-10 (четные); Нагорная, 12; Нагорный пер., 5, 6б; Независимости пр., 31-45 (нечетные), 34-58 (четные); Парижской коммуны пл., 1; Пашкевич, 3, 5, 9; Первомайская, 3-17 (нечетные), 18-28 (четные); Платонова, 1, 1а, 1б, 3 (нечетные), 10-20б (четные), 13-35 к.2 (нечетные); Подлесная, 83; Пугачевская, 1-11 (нечетные), 6-24 (четные); Пулихова, 3-15 (нечетные), 6, 19-51 (нечетные); Радиальная, 17, 23; Румянцева, 3-17 (нечетные), 4-14 (четные); Скорины, 8-24 (четные), 13, 15; Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 44-48 (четные); Смоленская, 15-33 (нечетные); Смолячкова, 3-21 (нечетные), 4-26а (четные); Соломенная, 13, 23, 23а; Старовиленская, 42-54 (четные), 57; Столетова, 2; Сторожовская, 8, 15, 15а; Твердый 1-й пер., 5-11а (нечетные), 6; Фроликова, 2; Фрунзе, 2, 2а, 2 к.6, 2 к.8, 3-19 (нечетные); Хоружей, 1а-11 (нечетные); Чапаева, 1-5 (нечетные); Чичерина, 1, 2, 3, 3б, 4, 11-15 (нечетные), 14, 19, 21.

с 25 июля у потребителей по улицам:

УП «Минсккоммунтеплосеть»:

пр. Победителей, 112.