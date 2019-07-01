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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА 19%
16:58 01.07.2019
По итогам мая 2019 года объем производства резидентов СЭЗ «Гродноинвест» составил 1,2 млрд рублей. Годом ранее на достижение планки в миллиард рублей ушло шесть месяцев.
Как сообщает сайт СЭЗ, за январь-май 2019 года темп роста объема производства промышленной продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» составил 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами стали производители фармацевтических продуктов и препаратов (150%), продуктов питания (143%), машин и оборудования (129%), готовых металлических, резиновых и пластмассовых изделий (120%), мебели и химических продуктов (116%).
Основную долю (33%) в структуре производства СЭЗ «Гродноинвест» занимает деревообработка и мебель. Далее следует пищевая (23%), текстильная (13%) и химическая отрасли (11%). В 2018 году объем производства превысил 2,5 млрд рублей.
Рост производства в СЭЗ «Гродноинвест» обусловлен развитием действующих производств и запуском новых. К примеру, в мае текущего года резидент СЭЗ ОАО «Радиоволна» реализовал проект по производству жгутов для автомобилей «Шкода Карок». Посмотреть площадки для старта новых инвестиционных проектов можно на интерактивной карте СЭЗ.
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