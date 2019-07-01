Очередная неделя прошла под знаком полного отсутствия какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. За неделю, c 24 июня по 1 июля 2019 года, индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет 1345 $/м2.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, в отличие от «вторички» цены на новостройки продолжают двигаться вверх. За последние 7 дней средняя цена квартир на первичном рынке жилья Минска выросла на 0,4% и составила 1277 $/м2. Это максимальная отметка за 3,5 года.

Отсутствие каких-либо ценовых колебаний на вторичном рынке жилья уже стало нормой, теперь эту тенденцию «подхватил» и объем предложения. За неделю количество выставленных на продажу квартир не изменилось, немного выросла доля 2- и 3-комнатных квартир, а 1- и 4-комнатных стало меньше.

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке выросло на 7%.

Незначительный рост цен наблюдался у 1-комнатных и 2-комнатных квартир, динамика у других типов была нулевой.

Для Октябрьского района неделя прошла без изменений, еще в двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Советском оно составило 0,3%, а во Фрунзенском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,9%) и Ленинском (+0,5%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 780 $/м2 (-0,2%), Витебск — 604 $/м2 (-0,2%), Гомель — 618 $/м2 (-0,7%), Гродно — 699 $/м2 (-0,4%), Могилев — 616 $/м2 (+0,9%).