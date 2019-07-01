За январь-май 2019 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 89,4 млн рублей, в том числе платежи организаций составили 80,3 млн рублей, или 89,8%, индивидуальных предпринимателей – 5,2 млн рублей, или 5,8%, физических лиц – 3,9 млн рублей, или 4,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в разрезе налогов основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 38,7%, акцизы – 12,9%, НДС – 9,9%, земельный налог – 5,5%, налог на прибыль – 5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5%, налог на недвижимость – 4,1%.

В разрезе плательщиков пятерка лидеров, от которых поступили наибольшие суммы платежей, выглядит следующим образом: ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», ОАО «Красный пищевик», филиал «Бобруйский Торговый центр «Корона». Удельный вес их платежей составил 29% общих поступлений в бюджет города.