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ЭКОНОМИКА РБ


СП ЗАО «МАЗ-МАН» ВЫПУСТИЛО СОРТИМЕНТОВОЗ НА ШАССИ MAN TGX
15:07 01.07.2019

СП ЗАО «МАЗ-МАН» выпустило сортиментовоз на шасси MAN TGX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка «МАЗ-МАН 632М59» впервые была показана широкой публике на выставке техники, приуроченной к годовому собранию «Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков» (БАМАП) в Минске. Ранее СП ЗАО «МАЗ-МАН» демонстрировало лесовозную технику с надстройками собственного производства на шасси «МАЗ» и на собственных шасси «МАЗ-МАН». Таким образом, предприятие сформировало широкую линейку техники для перевозки сортамента во всех ценовых категориях.

Для нового сортиментовоза использовано шасси MAN TGX 33.480.6x4.BB колесной формулы 6х4. Колесная база составляет 4800 мм, длина рамы – 7995 мм. Габариты шасси и установленная надстройка с краном манипулятором позволяют без дополнительных сложностей загружать и перевозить две паковки стандартного сортамента длиной по 3 метра каждая.

Полная масса автомобиля составляет 33 тонны. Допустимая нагрузка на переднюю ось 9 тонн, на заднюю тележку – 26 тонн.

На шасси используется кабина MAN размерности XLX (средне-высокая), которая известна использованием в седельных тягачах. В ней есть спальная полка (возможна установка и второй). Внутренняя высота в кабине – 1820 мм, что позволяет человеку стоять в кабине в полный рост.

В автомобиле установлен двигатель MAN D2676LF07 мощностью 480 л.с./ 353 КВт экологического класса «Евро-5».

На шасси распространяются все гарантийные обязательства MAN.

Для сортиментовозной надстройки производства «МАЗ-МАН» применены технические решения, обеспечивающие высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Надрамник выполнен из П-образного профиля, изготовленного из высокопрочной стали Strenx 650. Цельноформованный, без надрезов в местах изгиба. Покрыт методом горячего цинкования для защиты от коррозии. Такая же защита от коррозии и у других элементов надстройки, в том числе у поперечных опор и выдвижной консоли крана-манипулятора.

Ложементы («коники») для загрузки лесоматериалов изготовлены из высокопрочной стали Strenx 700.
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