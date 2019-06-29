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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ГОСЗАКУПОК
14:50 01.07.2019

В связи со вступлением в силу с 1 июля 2019 г. новой редакции закона №419-З от 13 июля 2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», предусматривающей ряд изменений в порядке размещения годового плана государственных закупок на электронной торговой площадке, ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» подготовлены Инструкции о порядке размещения годового плана государственных закупок (внесении изменений и (или) дополнений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, за консультацией по размещению годового плана государственных закупок и работе на электронных торговых площадках можно обращаться по телефонам: www.zakupki.butb.by – 309-37-44, 309-32-09; www.goszakupki.by – колл-центр 209-48-24 (многоканальный), 203-40-16, 203-60-75, 203-60-29, 226-66-27 в Минске или в областные филиалы ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»:

филиал в Бресте: (0162) 21-04-52, 21-24-65, 52-75-05, 20-00-83;

филиал в Витебске: (0212) 35-90-30, 35-90-33, 35-90-72;

филиал в Гомеле: (0232) 32-33-45, 32-88-21, 32-65-65;

филиал в Гродно: (0152) 77-09-14, 77-05-36, 72-05-60;

филиал в Могилеве: (0222) 22-66-03, 22-63-40, 22-61-30.

С 1 июля 2019 года в тестовом режиме работает многоканальный колл-центр на электронной торговой площадке ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (www.goszakupki.by) по номеру 193.
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