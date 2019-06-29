Комитет государственного контроля приглашает жителей Беларуси принять участие в опросе на тему «Оформление договоров добровольного страхования при получении банковских услуг», который проводится на интернет-сайте ведомства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, результаты контрольно-аналитических мероприятий свидетельствуют о том, что в деятельности страховых организаций и страховых агентов есть нарушения и недоработки, вызывающие обоснованные нарекания граждан.

В частности, жителю Минска при заключении кредитного договора в банке на сумму 15 тыс. рублей в пакет документов вложили договор добровольного страхования медицинских расходов. Страховой взнос в размере 406 рублей банк включил в сумму выдаваемого кредита. Расторгнуть договор страхования в банке отказались: клиенту пояснили, что сделать это можно только в страховой компании. Таким образом, для подачи заявления о расторжении договора страхования ему пришлось ехать к страховщику, а затем в другой банк за получением части страхового взноса (за вычетом расходов страховой компании).

С аналогичными ситуациями сталкиваются и другие клиенты банков.

Цель опроса – изучение мнения граждан о качестве оказываемых страховых услуг и выработка предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Респондентам предлагается ответить на 7 вопросов, в том числе о добровольности заключения договора страхования при получении банковских услуг, возможности выбора страховой компании, полноте информирования об условиях страхования и расторжения договора и др.

Опрос проводится на сайте контрольного ведомства с 1 по 31 июля 2019 года.