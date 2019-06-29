Столичные торговые организации проведут акции «День скидок» в июле 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», ОАО «ЦУМ Минск»:

18, 20, 25 июля – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

4, 11, 13, 27 июля – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июля – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 июля – 25% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);

каждый четверг июля – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»);

с 8 по 21 июля – до 40% на отдельные группы товаров (Акция «Жаркие скидки июля»).

Для держателей дисконтных карт: 5, 12, 19, 26 июля – 27% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

9, 16, 23 июля – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

2-3 июля – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Незалежныя знiжкi»);

29, 30, 31 июля – 30% на непродовольственные товары (28% на детскую одежду и обувь), 5% на продовольственные товары (Акция «День торговли»).

Для держателей дисконтных карт: 4-7, 10-14, 17-21, 24-28 июля – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

1, 2, 3, 4 июля – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;

5, 6, 7 июля – 28% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;

с 9 июля - каждый вторник, среду, субботу – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: с 9 июля - каждый четверг и пятницу июля – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

УП «Кирмаш»: каждую среду, пятницу и субботу июля – 25% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник июля – 28% на непродовольственные товары.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»: с 4 по 16 июля – до 50% на 350 наименований товаров; 30, 31 июля - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 20, 21 июля предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35): каждый вторник и пятницу июля – 20%; с 1 по 31 июля – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26): каждую среду июля – 15%; с 1 по 31 июля – до 30% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу июля – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): каждый вторник июля – 15% на 15 групп товаров; весь июль - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1): 4, 11, 18 июля – 17% на весь ассортимент; 25 июля – 20% на весь ассортимент; с 1 по 31 июля – до 30% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь июль – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 10, 17, 24, 31 июля – 22%;

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг июля – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу июля – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 июля – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30): каждый четверг июля – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров); 3 июля – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1): 10, 17, 24, 31 июля – 10%.

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4): весь июль – от 20 до 45% на отдельные группы товаров.

ОАО «Свiтанак» (пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44): 20, 21 июля – 10% на весь ассортимент товаров; 22 июля – 17% на весь ассортимент товаров (Акция «Твой лучший понедельник»); 30 июля – 25% на весь ассортимент товаров (Акция «Солнечный удар по ценам!»).

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.